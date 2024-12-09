Посол ЕС допустил отмену «безвиза» для некоторых категорий граждан Грузии

2 декабря глава правительства также сообщил, что повторные выборы в парламент Грузии проводиться не будут. К проведению новых выборов в Грузии призвал Европарламент. 28 ноября он принял резолюцию, согласно которой европейский орган «отвергает любые признания парламентских выборов и призывает провести повторное голосование в течение года в улучшенных условиях выборов». Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября, по их итогам победила правящая партия «Грузинская мечта», набрав 53,93% голосов.