Посол ЕС допустил отмену «безвиза» для некоторых категорий граждан Грузии
Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский не исключил отмены безвизового режима с ЕС для владельцев некоторых категорий грузинских паспортов, передает ТАСС.
«Следует дождаться вердикта стран-членов. Наша позиция остается неизменной: мы не хотим наносить вред населению, не хотим наказывать людей, которые выражают свою поддержку ценностям ЕС, которые на улицах Тбилиси и во многих других городах размахивают флагами ЕС и Грузии», – отметил Герчинский.
Дипломат подчеркнул, что лидеры стран Евросоюза 16 декабря встретятся для обсуждения поведения грузинских властей, речь пойдет о разгоне демонстраций, и, вероятно, в тот же день примут соответствующие меры. Он также назвал недопустимым «уровень жестокости» в отношении протестующих.
Новая волна протестов началась в Грузии 28 ноября. Акции проходят ежедневно у парламента и продолжаются до глубокой ночи. В большинстве случаев они заканчивались тем, что правоохранительные органы с применением спецсредств разгоняли демонстрантов. 300 человек уже задержаны, на некоторых из них заведены уголовные дела.
Поводом для митингов стало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» решила до конца 2028 г. прекратить переговоры о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.
2 декабря глава правительства также сообщил, что повторные выборы в парламент Грузии проводиться не будут. К проведению новых выборов в Грузии призвал Европарламент. 28 ноября он принял резолюцию, согласно которой европейский орган «отвергает любые признания парламентских выборов и призывает провести повторное голосование в течение года в улучшенных условиях выборов». Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября, по их итогам победила правящая партия «Грузинская мечта», набрав 53,93% голосов.