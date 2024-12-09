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Посол ЕС допустил отмену «безвиза» для некоторых категорий граждан Грузии

Ведомости

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский не исключил отмены безвизового режима с ЕС для владельцев некоторых категорий грузинских паспортов, передает ТАСС.

«Следует дождаться вердикта стран-членов. Наша позиция остается неизменной: мы не хотим наносить вред населению, не хотим наказывать людей, которые выражают свою поддержку ценностям ЕС, которые на улицах Тбилиси и во многих других городах размахивают флагами ЕС и Грузии», – отметил Герчинский.

Дипломат подчеркнул, что лидеры стран Евросоюза 16 декабря встретятся для обсуждения поведения грузинских властей, речь пойдет о разгоне демонстраций, и, вероятно, в тот же день примут соответствующие меры. Он также назвал недопустимым «уровень жестокости» в отношении протестующих.

Новая волна протестов началась в Грузии 28 ноября. Акции проходят ежедневно у парламента и продолжаются до глубокой ночи. В большинстве случаев они заканчивались тем, что правоохранительные органы с применением спецсредств разгоняли демонстрантов. 300 человек уже задержаны, на некоторых из них заведены уголовные дела.

Поводом для митингов стало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» решила до конца 2028 г. прекратить переговоры о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.

2 декабря глава правительства также сообщил, что повторные выборы в парламент Грузии проводиться не будут. К проведению новых выборов в Грузии призвал Европарламент. 28 ноября он принял резолюцию, согласно которой европейский орган «отвергает любые признания парламентских выборов и призывает провести повторное голосование в течение года в улучшенных условиях выборов». Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября, по их итогам победила правящая партия «Грузинская мечта», набрав 53,93% голосов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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