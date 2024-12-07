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Полиция начала массовые задержания на митинге в Тбилиси

Ведомости

На митинге у здания парламента в Тбилиси начались массовые задержания, сообщает ТАСС.

Сотрудники МВД Грузии начали задерживать протестующих после того, как участники акции несколько раз выстрелили пиротехническими зарядами в полицейских, мобилизованных у парламента. После задержаний митингующие покинули площадь.

Массовые протесты в Грузии начались в ноябре после решения властей приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до 2028 г. в ответ на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике. Мирные акции у парламента переросли в массовые беспорядки. По заявлению МВД Грузии, протест вышел за рамки закона и принял насильственный характер. По данным местных СМИ, силовики применяли перцовые баллончики и водометы, чтобы разогнать толпу. Протестующие в ответ бросают камни и пиротехнику.

5 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении санкций против премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и мэра Тбилиси Кахи Каладзе. В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты намерены ввести новые санкции против Грузии на фоне продолжающихся уже неделю протестов. Латвия, Литва и Эстония также объявили о введении санкций против тех, кто участвовал в подавлении протестов в Грузии 1 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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