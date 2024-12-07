Полиция начала массовые задержания на митинге в Тбилиси
Сотрудники МВД Грузии начали задерживать протестующих после того, как участники акции несколько раз выстрелили пиротехническими зарядами в полицейских, мобилизованных у парламента. После задержаний митингующие покинули площадь.
Массовые протесты в Грузии начались в ноябре после решения властей приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до 2028 г. в ответ на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике. Мирные акции у парламента переросли в массовые беспорядки. По заявлению МВД Грузии, протест вышел за рамки закона и принял насильственный характер. По данным местных СМИ, силовики применяли перцовые баллончики и водометы, чтобы разогнать толпу. Протестующие в ответ бросают камни и пиротехнику.
5 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении санкций против премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и мэра Тбилиси Кахи Каладзе. В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты намерены ввести новые санкции против Грузии на фоне продолжающихся уже неделю протестов. Латвия, Литва и Эстония также объявили о введении санкций против тех, кто участвовал в подавлении протестов в Грузии 1 декабря.