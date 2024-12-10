Венгрии пообещала ветировать возможное решение ЕС о санкциях против Грузии

«Это нонсенс, возмутительно, для этого нет никаких оснований. Венгрия категорически против включения грузинских должностных лиц в санкционный список, и если такое предложение поступит, мы, конечно, наложим вето, в этом все могут быть уверены», – сказал Сийярто (цитата по «РИА Новости»).