Венгрии пообещала ветировать возможное решение ЕС о санкциях против Грузии
Венгрия выступает против введения санкций в отношении должностных лиц Грузии при поступлении предложения установить соответствующие ограничения со стороны Евросоюза, Будапешт наложит вето на эту инициативу. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто на пресс-конференции с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили.
По его словам, «в последние минуты» из Брюсселя поступило «совершенно абсурдное» предложение включить в санкционный список министра внутренних дел Грузии и двух начальников полиции.
«Это нонсенс, возмутительно, для этого нет никаких оснований. Венгрия категорически против включения грузинских должностных лиц в санкционный список, и если такое предложение поступит, мы, конечно, наложим вето, в этом все могут быть уверены», – сказал Сийярто (цитата по «РИА Новости»).
1 декабря Латвия, Литва и Эстония объявили о введении национальных санкций против тех, кто участвовал в подавлении протестов в Грузии. Литва также запретила въезд основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили и министру внутренних дел республики Вахтангу Гомелаури.
5 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Иванишвили, премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Лидер республики также призвал Европу и США последовать примеру Украины и «действовать принципиально».
Митинги проходят в Грузии с 28 ноября после решения правительства приостановить до 2028 г. проведение переговоров с ЕС о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике и потребовавшего введения санкций против победившей партии «Грузинская мечта». К протестующим присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили.
МВД Грузии заявляло, что протест вышел за рамки закона и принял насильственный характер. По данным местных СМИ, силовики применяли перцовые баллончики и водометы, чтобы разогнать участников митингов. В ответ протестующие бросают камни и пиротехнику, утверждают силовики.