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Венгрии пообещала ветировать возможное решение ЕС о санкциях против Грузии

Ведомости

Венгрия выступает против введения санкций в отношении должностных лиц Грузии при поступлении предложения установить соответствующие ограничения со стороны Евросоюза, Будапешт наложит вето на эту инициативу. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто на пресс-конференции с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили.

По его словам, «в последние минуты» из Брюсселя поступило «совершенно абсурдное» предложение включить в санкционный список министра внутренних дел Грузии и двух начальников полиции.

«Это нонсенс, возмутительно, для этого нет никаких оснований. Венгрия категорически против включения грузинских должностных лиц в санкционный список, и если такое предложение поступит, мы, конечно, наложим вето, в этом все могут быть уверены», – сказал Сийярто (цитата по «РИА Новости»).

1 декабря Латвия, Литва и Эстония объявили о введении национальных санкций против тех, кто участвовал в подавлении протестов в Грузии. Литва также запретила въезд основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили и министру внутренних дел республики Вахтангу Гомелаури.

5 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Иванишвили, премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Лидер республики также призвал Европу и США последовать примеру Украины и «действовать принципиально».

Митинги проходят в Грузии с 28 ноября после решения правительства приостановить до 2028 г. проведение переговоров с ЕС о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике и потребовавшего введения санкций против победившей партии «Грузинская мечта». К протестующим присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили.

МВД Грузии заявляло, что протест вышел за рамки закона и принял насильственный характер. По данным местных СМИ, силовики применяли перцовые баллончики и водометы, чтобы разогнать участников митингов. В ответ протестующие бросают камни и пиротехнику, утверждают силовики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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