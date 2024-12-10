В Грузии правоохранители задержали 15 россиян
В Грузии с 28 ноября по 9 декабря были задержаны 15 граждан России, сообщила в своем Telegram-канале секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в республике. В Тбилиси и других крупных городах страны с прошлого месяца проходят массовые протесты из-за решения властей приостановить обсуждение переговоров с Евросоюзом о вступлении в объединение.
«По состоянию на 10 декабря 13 [задержанных россиян] освобождены, а двое находятся под административным арестом в изоляторе временного содержания. Дата их освобождения в соответствии с решением суда – 11 и 13 декабря соответственно», – говорится в сообщении секции.
С 28 ноября в Грузии проходят акции протеста после решения правительства приостановить до 2028 г. проведение переговоров с ЕС о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике и потребовавшего введения санкций против победившей партии «Грузинская мечта». К протестующим присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили.
По заявлению МВД Грузии, протест вышел за рамки закона и принял насильственный характер. По данным местных СМИ, силовики применяли перцовые баллончики и водометы, чтобы разогнать участников митингов. Протестующие в ответ бросают камни и пиротехнику, утверждают силовики. 8 декабря премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе сообщил, что до конца года будет введен закон, который запретит скрывать лица во время митингов.