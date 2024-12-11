В Челябинской области запустят региональную программу «Время героев»

В конце ноября на семинаре в мастерской управления «Сенеж» вице-губернаторам по внутренней политике поручили создавать аналоги программы «Время героев» на региональном уровне или предоставлять работу ветеранам спецоперации в органах власти, писали «Ведомости» со ссылкой на два источника. По словам одного из собеседников, федеральная программа не охватит всех, поэтому необходима параллельная работа над региональными проектами. Тогда сообщалось, что в субъектах РФ уже начали появляться проекты, похожие на «Время героев», но таких, которые полностью повторяли бы программу на региональном уровне, нет.