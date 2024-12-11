В Челябинской области запустят региональную программу «Время героев»
Региональная программа «Время героев» будет запущена в Челябинской области, заявил губернатор Алексей Текслер в ходе прямой линии. Фрагмент видеозаписи опубликован в Telegram-канале правительства региона.
«Такую программу героев организуем в Челябинской области. Ребят, которые готовы после военной службы послужить уже на гражданской службе, будем привлекать к обучению в этой программе и будем организовывать такой социальный лифт этим ребятам», – сказал Текслер.
Губернатор также выразил уверенность, что участники спецоперации «принесут еще много пользы по возвращении из армии здесь, у себя на родине».
В конце ноября на семинаре в мастерской управления «Сенеж» вице-губернаторам по внутренней политике поручили создавать аналоги программы «Время героев» на региональном уровне или предоставлять работу ветеранам спецоперации в органах власти, писали «Ведомости» со ссылкой на два источника. По словам одного из собеседников, федеральная программа не охватит всех, поэтому необходима параллельная работа над региональными проектами. Тогда сообщалось, что в субъектах РФ уже начали появляться проекты, похожие на «Время героев», но таких, которые полностью повторяли бы программу на региональном уровне, нет.
17 сентября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал постановление о реализации региональной программы «Школа героев», предусматривающей мероприятия «по профессиональному образованию, развитию профессиональных навыков и дальнейшему трудоустройству» участников спецоперации и их семей.
9 декабря губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук заявил Ura.ru, что региональный аналог проекта «Время героев» появится в ХМАО.