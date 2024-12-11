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В Челябинской области запустят региональную программу «Время героев»

Ведомости

Региональная программа «Время героев» будет запущена в Челябинской области, заявил губернатор Алексей Текслер в ходе прямой линии. Фрагмент видеозаписи опубликован в Telegram-канале правительства региона.

«Такую программу героев организуем в Челябинской области. Ребят, которые готовы после военной службы послужить уже на гражданской службе, будем привлекать к обучению в этой программе и будем организовывать такой социальный лифт этим ребятам», – сказал Текслер.

Губернатор также выразил уверенность, что участники спецоперации «принесут еще много пользы по возвращении из армии здесь, у себя на родине».

В конце ноября на семинаре в мастерской управления «Сенеж» вице-губернаторам по внутренней политике поручили создавать аналоги программы «Время героев» на региональном уровне или предоставлять работу ветеранам спецоперации в органах власти, писали «Ведомости» со ссылкой на два источника. По словам одного из собеседников, федеральная программа не охватит всех, поэтому необходима параллельная работа над региональными проектами. Тогда сообщалось, что в субъектах РФ уже начали появляться проекты, похожие на «Время героев», но таких, которые полностью повторяли бы программу на региональном уровне, нет.

17 сентября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал постановление о реализации региональной программы «Школа героев», предусматривающей мероприятия «по профессиональному образованию, развитию профессиональных навыков и дальнейшему трудоустройству» участников спецоперации и их семей.

9 декабря губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук заявил Ura.ru, что региональный аналог проекта «Время героев» появится в ХМАО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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