Позиция Трампа по Украине импонирует Кремлю

12 декабря журнал Time, признавший Трампа человеком года, опубликовал интервью с республиканцем, где тот выступил против ударов американским дальнобойным оружием вглубь российской территории. На вопрос, прекратит ли Трамп поддержку Киева, он ответил, что применит ее в качестве рычага давления на Россию. По словам избранного президента, «единственный способ достичь соглашения – это не сдаваться».