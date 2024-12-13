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Позиция Трампа по Украине импонирует Кремлю

Ведомости

Заявления избранного президента США Дональда Трампа по Украине совпадают с позицией Москвы, это импонирует Кремлю. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас в данном случае совпадает видение причин эскалации. И конечно это нам импонирует. Очевидно, что Трамп понимает, что именно эскалирует ситуацию вокруг конфликта», – сказал он.

Песков при этом призвал не «забегать вперед» и пытаться прогнозировать и предсказывать действия Трампа после инаугурации: «дождемся уже того момента, когда избранный президент, собственно, займет свое место в Овальном кабинете».

12 декабря журнал Time, признавший Трампа человеком года, опубликовал интервью с республиканцем, где тот выступил против ударов американским дальнобойным оружием вглубь российской территории. На вопрос, прекратит ли Трамп поддержку Киева, он ответил, что применит ее в качестве рычага давления на Россию. По словам избранного президента, «единственный способ достичь соглашения – это не сдаваться».

О разрешении бить западным дальнобойным оружием вглубь территории России стали известно в середине ноября. Изначально об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на источники, позже это подтвердили в администрации президента США Джо Байдена. 19 и 21 ноября военные объекты в Брянской и Курской областях были атакованы шестью ракетами ATACMS, британскими ракетами Storm Shadow и американскими HIMARS.

На фоне этого Россия применила на Украине ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске (украинское название – Днепр).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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