Позиция Трампа по Украине импонирует Кремлю
Заявления избранного президента США Дональда Трампа по Украине совпадают с позицией Москвы, это импонирует Кремлю. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У нас в данном случае совпадает видение причин эскалации. И конечно это нам импонирует. Очевидно, что Трамп понимает, что именно эскалирует ситуацию вокруг конфликта», – сказал он.
Песков при этом призвал не «забегать вперед» и пытаться прогнозировать и предсказывать действия Трампа после инаугурации: «дождемся уже того момента, когда избранный президент, собственно, займет свое место в Овальном кабинете».
12 декабря журнал Time, признавший Трампа человеком года, опубликовал интервью с республиканцем, где тот выступил против ударов американским дальнобойным оружием вглубь российской территории. На вопрос, прекратит ли Трамп поддержку Киева, он ответил, что применит ее в качестве рычага давления на Россию. По словам избранного президента, «единственный способ достичь соглашения – это не сдаваться».
О разрешении бить западным дальнобойным оружием вглубь территории России стали известно в середине ноября. Изначально об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на источники, позже это подтвердили в администрации президента США Джо Байдена. 19 и 21 ноября военные объекты в Брянской и Курской областях были атакованы шестью ракетами ATACMS, британскими ракетами Storm Shadow и американскими HIMARS.
На фоне этого Россия применила на Украине ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске (украинское название – Днепр).