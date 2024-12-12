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Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи

Ведомости

Президент США Джо Байден одобрил 72-й пакет военной помощи Украине, в который войдут системы противовоздушной обороны, дроны и бронетехника, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Сегодня президент также утвердил новый пакет военной помощи для Украины, включающий системы ПВО, артиллерию, дроны и бронетехнику», – сказал Кирби во время пресс-брифинга. «Это уже 72-й такой пакет, и, как отметил президент, поддержка будет продолжаться до конца его администрации», – добавил он.

8 декабря администрация Байдена объявила о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности. Он включает боеприпасы, беспилотники, а также оборудование и запчасти для обслуживания и ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники. В начале декабря Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму $725 млн. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, в него вошли ракеты Stinger, боеприпасы для борьбы с беспилотниками и для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, беспилотные летательные аппараты и др.

В конце ноября The Wall Street Journal (WSJ) писала, что администрация Байдена не успеет отправить Киеву все $20 млрд запланированной помощи до инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января 2025 г.

4 декабря WSJ со ссылкой на источник сообщала, что в 2025 г. Украине потребуется $126 млрд для противостояния армии России на поле боя. При этом члены НАТО на июльском саммите в Вашингтоне договорились о «минимальном базовом финансировании» в следующем году на общую сумму $43,3 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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