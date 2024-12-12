Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи
Президент США Джо Байден одобрил 72-й пакет военной помощи Украине, в который войдут системы противовоздушной обороны, дроны и бронетехника, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«Сегодня президент также утвердил новый пакет военной помощи для Украины, включающий системы ПВО, артиллерию, дроны и бронетехнику», – сказал Кирби во время пресс-брифинга. «Это уже 72-й такой пакет, и, как отметил президент, поддержка будет продолжаться до конца его администрации», – добавил он.
8 декабря администрация Байдена объявила о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности. Он включает боеприпасы, беспилотники, а также оборудование и запчасти для обслуживания и ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники. В начале декабря Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму $725 млн. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, в него вошли ракеты Stinger, боеприпасы для борьбы с беспилотниками и для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, беспилотные летательные аппараты и др.
В конце ноября The Wall Street Journal (WSJ) писала, что администрация Байдена не успеет отправить Киеву все $20 млрд запланированной помощи до инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января 2025 г.
4 декабря WSJ со ссылкой на источник сообщала, что в 2025 г. Украине потребуется $126 млрд для противостояния армии России на поле боя. При этом члены НАТО на июльском саммите в Вашингтоне договорились о «минимальном базовом финансировании» в следующем году на общую сумму $43,3 млрд.