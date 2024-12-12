Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи

8 декабря администрация Байдена объявила о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности. Он включает боеприпасы, беспилотники, а также оборудование и запчасти для обслуживания и ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники. В начале декабря Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму $725 млн. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, в него вошли ракеты Stinger, боеприпасы для борьбы с беспилотниками и для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, беспилотные летательные аппараты и др.