Путин предложил расширить проект «Время героев»
Президент России Владимир Путин предложил расширить проект «Время героев», в котором участвуют бойцы спецоперации. Об этом он заявил на пленарном заседании XXII съезда партии «Единая Россия».
Путин призвал обратить особое внимание не только на включение в общую работу выпускников программы, но и на саму практику «широкого, открытого, прозрачного конкурсного отбора». Он напомнил, что подать заявку может каждый, кто проявил себя в ходе спецоперации, – «и командир, и рядовой». Обучение первого потока продолжается, но его участникам «уже предлагают и доверяют высокие посты и задачи на гражданке», указал президент.
Появление программы «Время героев» Путин анонсировал в своем послании Федеральному собранию в феврале 2024 г. На ведущие позиции в системе образования, общественных объединениях, госкомпаниях, бизнесе, государственном и муниципальном управлении должны приходить участники специальной военной операции, сказал он. Президент предложил, чтобы с 1 марта участники спецоперации, а также солдаты и офицеры, которые находятся на передовой, могли принять участие в кадровой программе «Время героев». Строиться она должна по тем же стандартам, что «школа губернаторов» и конкурс «Лидеры России». Первый поток начал обучение в мае, на него было отобрано 83 человека из 21 000 прошедших через отборочные мероприятия. В ноябре же начался отбор во второй поток программы, который продлится до середины января.