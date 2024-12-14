Путин предложил расширить проект «Время героев»

Появление программы «Время героев» Путин анонсировал в своем послании Федеральному собранию в феврале 2024 г. На ведущие позиции в системе образования, общественных объединениях, госкомпаниях, бизнесе, государственном и муниципальном управлении должны приходить участники специальной военной операции, сказал он. Президент предложил, чтобы с 1 марта участники спецоперации, а также солдаты и офицеры, которые находятся на передовой, могли принять участие в кадровой программе «Время героев». Строиться она должна по тем же стандартам, что «школа губернаторов» и конкурс «Лидеры России». Первый поток начал обучение в мае, на него было отобрано 83 человека из 21 000 прошедших через отборочные мероприятия. В ноябре же начался отбор во второй поток программы, который продлится до середины января.