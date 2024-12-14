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Путин предложил расширить проект «Время героев»

Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил расширить проект «Время героев», в котором участвуют бойцы спецоперации. Об этом он заявил на пленарном заседании XXII съезда партии «Единая Россия».

Путин призвал обратить особое внимание не только на включение в общую работу выпускников программы, но и на саму практику «широкого, открытого, прозрачного конкурсного отбора». Он напомнил, что подать заявку может каждый, кто проявил себя в ходе спецоперации, – «и командир, и рядовой». Обучение первого потока продолжается, но его участникам «уже предлагают и доверяют высокие посты и задачи на гражданке», указал президент.

Появление программы «Время героев» Путин анонсировал в своем послании Федеральному собранию в феврале 2024 г. На ведущие позиции в системе образования, общественных объединениях, госкомпаниях, бизнесе, государственном и муниципальном управлении должны приходить участники специальной военной операции, сказал он. Президент предложил, чтобы с 1 марта участники спецоперации, а также солдаты и офицеры, которые находятся на передовой, могли принять участие в кадровой программе «Время героев». Строиться она должна по тем же стандартам, что «школа губернаторов» и конкурс «Лидеры России». Первый поток начал обучение в мае, на него было отобрано 83 человека из 21 000 прошедших через отборочные мероприятия. В ноябре же начался отбор во второй поток программы, который продлится до середины января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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