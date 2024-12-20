Путин наградил Антонова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
Президент РФ Владимир Путин наградил бывшего посла России в США Анатолия Антонова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что Антонов награждается за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.
Антонов завершил свою работу в качестве посла России в США 5 октября. На следующий день дипломат вернулся в Москву. 10 октября Путин подписал указ об освобождении Антонова от должности. На посту посла России в США он работал с 2017 г. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что возвращение дипломата не является понижением уровня дипломатических отношений с Вашингтоном.
19 декабря Антонов был назначен советником президента – председателя правления ВТБ. В новой должности он займется содействием развитию международных контактов финансовой организации с дружественными странами и координацией участия банка в работе экспертных советов и консультативных органов по связям с государствами БРИКС.