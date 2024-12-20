Путин наградил Антонова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Антонов завершил свою работу в качестве посла России в США 5 октября. На следующий день дипломат вернулся в Москву. 10 октября Путин подписал указ об освобождении Антонова от должности. На посту посла России в США он работал с 2017 г. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что возвращение дипломата не является понижением уровня дипломатических отношений с Вашингтоном.