Экс-посол России в США Антонов стал советником председателя правления ВТБ
Бывший посол России в США Анатолий Антонов был назначен советником президента – председателя правления ВТБ, говорится в сообщении банка.
В новой должности Антонов будет заниматься содействием развитию международных контактов финансовой организации с дружественными странами, а также координации участия банка в работе экспертных советов и консультативных органов по связям со странами БРИКС.
«Его многолетний дипломатический опыт будет особенно востребован в условиях растущего взаимодействия ВТБ с партнерами из стран Глобального Юга, проявляющих интерес к реализации различных проектов в России», – отмечено в сообщении.
Антонов родился в 1955 г. в Омске, является выпускником МГИМО. С 1978 г. работал в системе МИДа на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 2002–2004 гг. был послом по особым поручениям МИД РФ. В 2004–2011 гг. возглавлял департамент по вопросам безопасности и разоружения российского МИДа. В 2011–2016 гг. занимал должность замминистра обороны РФ. В декабре 2016 г. был назначен заместителем главы МИД РФ, а с августа 2017 г. перешел на пост посла России в США. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла.