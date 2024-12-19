Экс-посол России в США Антонов стал советником председателя правления ВТБ

Антонов родился в 1955 г. в Омске, является выпускником МГИМО. С 1978 г. работал в системе МИДа на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 2002–2004 гг. был послом по особым поручениям МИД РФ. В 2004–2011 гг. возглавлял департамент по вопросам безопасности и разоружения российского МИДа. В 2011–2016 гг. занимал должность замминистра обороны РФ. В декабре 2016 г. был назначен заместителем главы МИД РФ, а с августа 2017 г. перешел на пост посла России в США. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла.