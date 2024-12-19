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Экс-посол России в США Антонов стал советником председателя правления ВТБ

Ведомости

Бывший посол России в США Анатолий Антонов был назначен советником президента – председателя правления ВТБ, говорится в сообщении банка.

В новой должности Антонов будет заниматься содействием развитию международных контактов финансовой организации с дружественными странами, а также координации участия банка в работе экспертных советов и консультативных органов по связям со странами БРИКС.

«Его многолетний дипломатический опыт будет особенно востребован в условиях растущего взаимодействия ВТБ с партнерами из стран Глобального Юга, проявляющих интерес к реализации различных проектов в России», – отмечено в сообщении.

В начале октября Антонов завершил свою работу в качестве посла РФ в США и вернулся в Россию. Перед этим он сообщил, что получил угрозы физической расправы, как и ряд российских дипломатов в США.

Антонов родился в 1955 г. в Омске, является выпускником МГИМО. С 1978 г. работал в системе МИДа на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 2002–2004 гг. был послом по особым поручениям МИД РФ. В 2004–2011 гг. возглавлял департамент по вопросам безопасности и разоружения российского МИДа. В 2011–2016 гг. занимал должность замминистра обороны РФ. В декабре 2016 г. был назначен заместителем главы МИД РФ, а с августа 2017 г. перешел на пост посла России в США. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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