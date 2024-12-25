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Власти Украины запретили экспорт газа на год

Ведомости

Правительство Украины утвердило перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотированию на 2025 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление украинского кабмина.

На следующий год установлены нулевые квоты на экспорт соли, энергетического угля, природного газа, топливной древесины, серебра, золота, отходов или лома драгоценных металлов. При этом правительство установило квоты в 1,3 млн т на коксующиеся угли (марки «К») и в 400 000 т на жидкое топливо (мазут). Кроме того, введено лицензирование пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника, сахара, мяса птицы и некоторой другой продукции аграрного сектора.

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка пояснил, что ежегодное лицензирование и квотирование вводятся для предотвращения возможного дефицита важных товаров на внутреннем рынке страны.

В начале 2025 г. ожидается прекращение транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Власти страны неоднократно говорили, что не станут продлевать договор о транзите газа с «Газпромом». Действие нынешнего соглашения заканчивается 1 января 2025 г. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нового контракта на транзит российского газа через Украину взамен прекращающего свое действие в декабре 2024 г. не будет.

По расчетам «Ведомостей» на основе данных «Газпрома», в 2023 г. через Украину было прокачано 14,6 млрд куб. м. газа. В январе – ноябре 2024 г. поставки составили 14,1 млрд куб. м (+6,5% год к году). Для сравнения: в 2019 г. через украинскую ГТС было прокачано 89,6 млрд куб. м российского газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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