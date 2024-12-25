Власти Украины запретили экспорт газа на год
Правительство Украины утвердило перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотированию на 2025 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление украинского кабмина.
На следующий год установлены нулевые квоты на экспорт соли, энергетического угля, природного газа, топливной древесины, серебра, золота, отходов или лома драгоценных металлов. При этом правительство установило квоты в 1,3 млн т на коксующиеся угли (марки «К») и в 400 000 т на жидкое топливо (мазут). Кроме того, введено лицензирование пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника, сахара, мяса птицы и некоторой другой продукции аграрного сектора.
Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка пояснил, что ежегодное лицензирование и квотирование вводятся для предотвращения возможного дефицита важных товаров на внутреннем рынке страны.
В начале 2025 г. ожидается прекращение транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Власти страны неоднократно говорили, что не станут продлевать договор о транзите газа с «Газпромом». Действие нынешнего соглашения заканчивается 1 января 2025 г. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нового контракта на транзит российского газа через Украину взамен прекращающего свое действие в декабре 2024 г. не будет.
По расчетам «Ведомостей» на основе данных «Газпрома», в 2023 г. через Украину было прокачано 14,6 млрд куб. м. газа. В январе – ноябре 2024 г. поставки составили 14,1 млрд куб. м (+6,5% год к году). Для сравнения: в 2019 г. через украинскую ГТС было прокачано 89,6 млрд куб. м российского газа.