Пять журналистов погибли при израильском ударе по Газе

Уже больше года продолжаются боевые действия в Газе. Конфликт обострился после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в ходе которого были убиты свыше 1200 человек, более 200 взяты в плен. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи».