Пять журналистов погибли при израильском ударе по Газе
Пять журналистов телеканала Al-Quds Today погибли в результате атаки армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вблизи больницы в центральной части Газы. Об этом сообщает телекомпания Al Jazeera со ссылкой на сообщения палестинских властей и СМИ.
Убитые журналисты освещали события возле больницы Аль-Авда в лагере беженцев Нусейрат, когда их фургон был атакован. Отмечается, что на кадрах с места происшествия автомобиль охвачен пламенем, а на задней части машины видно слово «пресса», написанное большими красными буквами.
Еще пять человек погибли в результате бомбардировки жилого дома на севере Газы. По данным телекомпании, как минимум 30 человек пропали без вести после атаки.
25 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил радикальную палестинскую группировку «Хамас» в отказе от достигнутых договоренностей по соглашению о прекращении огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников. По его словам, еврейское государство продолжит усилия по возвращению всех пленных, удерживаемых боевиками.
18 декабря Asharq Al-Awsat со ссылкой на источник в «Хамасе» писала, что в скором времени Израиль и палестинская группировка могут заключить соглашение по прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников.
Уже больше года продолжаются боевые действия в Газе. Конфликт обострился после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в ходе которого были убиты свыше 1200 человек, более 200 взяты в плен. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи».