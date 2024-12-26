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Пять журналистов погибли при израильском ударе по Газе

Ведомости

Пять журналистов телеканала Al-Quds Today погибли в результате атаки армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вблизи больницы в центральной части Газы. Об этом сообщает телекомпания Al Jazeera со ссылкой на сообщения палестинских властей и СМИ.

Убитые журналисты освещали события возле больницы Аль-Авда в лагере беженцев Нусейрат, когда их фургон был атакован. Отмечается, что на кадрах с места происшествия автомобиль охвачен пламенем, а на задней части машины видно слово «пресса», написанное большими красными буквами.

Еще пять человек погибли в результате бомбардировки жилого дома на севере Газы. По данным телекомпании, как минимум 30 человек пропали без вести после атаки.

25 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил радикальную палестинскую группировку «Хамас» в отказе от достигнутых договоренностей по соглашению о прекращении огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников. По его словам, еврейское государство продолжит усилия по возвращению всех пленных, удерживаемых боевиками.

18 декабря Asharq Al-Awsat со ссылкой на источник в «Хамасе» писала, что в скором времени Израиль и палестинская группировка могут заключить соглашение по прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников.

Уже больше года продолжаются боевые действия в Газе. Конфликт обострился после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в ходе которого были убиты свыше 1200 человек, более 200 взяты в плен. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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