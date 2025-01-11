В США продлили срок пребывания в стране для почти миллиона иммигрантов

26 декабря 2024 г. куратор по вопросам иммиграции и защите государственных границ в команде Трампа Томас Хоман заявил, что избранный президент США намерен депортировать нелегальных мигрантов даже после рождения детей в стране. Команда Трампа хочет вернуться к практике содержания мигрантских семей с детьми в заключении. Хоман пояснил, что родители смогут принять решение уезжать с ребенком или без него.