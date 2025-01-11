В США продлили срок пребывания в стране для почти миллиона иммигрантов
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США на 18 месяцев продлило временный защищенный статус (TPS) для 103 000 украинских иммигрантов, 230 000 сальвадорцев, 600 000 венесуэльцев и 1900 суданцев. Об этом сообщил NBC News.
TPS предоставляет разрешения на работу мигрантам в США. Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена активно поддерживала программу временного защищенного статуса. При избранном американском лидере Дональде Трампе, который пытался ограничить использование TPS в ходе своего первого президентского срока, этот статус ждет неопределенное будущее.
26 декабря 2024 г. куратор по вопросам иммиграции и защите государственных границ в команде Трампа Томас Хоман заявил, что избранный президент США намерен депортировать нелегальных мигрантов даже после рождения детей в стране. Команда Трампа хочет вернуться к практике содержания мигрантских семей с детьми в заключении. Хоман пояснил, что родители смогут принять решение уезжать с ребенком или без него.
18 ноября Трамп подтвердил планы объявить режим чрезвычайной ситуации в США для депортации нелегальных мигрантов. Ранее глава группы консервативных активистов Judicial Watch Том Фиттон сообщил, что избранный американский глава готов объявить ЧС и использовать военные силы, чтобы «обратить вспять» политику Байдена и провести массовые депортации. Трамп отреагировал на заявление словами: «Правда».