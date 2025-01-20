В Госдуме предложили дать право регионам самостоятельно определять модель МСУ

По информации ГД, поправка ко второму чтению законопроекта об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти позволит регионам самостоятельно определять модель местного самоуправления. В каждом отдельном субъекте РФ будет приниматься решение о том, чтобы оставить двухуровневую систему МСУ с сельскими и городскими поселениями или перейти на одноуровневую.