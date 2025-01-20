В Госдуме предложили дать право регионам самостоятельно определять модель МСУ
По поручению председателя Государственной думы (ГД) Вячеслава Володина готовится межфракционная поправка об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) в регионах, сообщается на сайте ГД.
По информации ГД, поправка ко второму чтению законопроекта об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти позволит регионам самостоятельно определять модель местного самоуправления. В каждом отдельном субъекте РФ будет приниматься решение о том, чтобы оставить двухуровневую систему МСУ с сельскими и городскими поселениями или перейти на одноуровневую.
Принятие поправки позволит разрешить разногласия, возникшие при рассмотрении законопроекта в первом чтении.
13 января Совет Думы заявил, что в планах пока не стоит рассмотрение законопроекта о введении одноуровневой системы местного самоуправления, который по инициативе спикера Вячеслава Володина сняли с повестки 11 декабря прямо накануне второго чтения. Володин обещал, что законопроект будут дорабатывать в весеннюю сессию.