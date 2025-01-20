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В Госдуме предложили дать право регионам самостоятельно определять модель МСУ

Ведомости

По поручению председателя Государственной думы (ГД) Вячеслава Володина готовится межфракционная поправка об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) в регионах, сообщается на сайте ГД.

По информации ГД, поправка ко второму чтению законопроекта об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти позволит регионам самостоятельно определять модель местного самоуправления. В каждом отдельном субъекте РФ будет приниматься решение о том, чтобы оставить двухуровневую систему МСУ с сельскими и городскими поселениями или перейти на одноуровневую.

Принятие поправки позволит разрешить разногласия, возникшие при рассмотрении законопроекта в первом чтении.

13 января Совет Думы заявил, что в планах пока не стоит рассмотрение законопроекта о введении одноуровневой системы местного самоуправления, который по инициативе спикера Вячеслава Володина сняли с повестки 11 декабря прямо накануне второго чтения. Володин обещал, что законопроект будут дорабатывать в весеннюю сессию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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