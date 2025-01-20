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ТАСС: депутаты ГД создали рабочую группу по регулированию контента в видеоиграх

Ведомости

В Госдуме (ГД) была организована рабочая группа по подготовке законопроекта, который будет предусматривать регулирование контента в видеоиграх, сообщил источник, близкий к Думе, в беседе с ТАСС.

Проект закона «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ» был внесен в ГД в декабре 2024 г. Проект предполагает обязательную маркировку видеоигр на предмет наличия в них элементов насилия, жестокости и другого контента подобного характера.

Согласно тексту документа, к организаторам распространения видеоигр на территории РФ выставляется ряд требований – обеспечивать техническую возможность информировать пользователей видеоигры о содержании игры, разместить на сайте сервиса свои фамилию и инициалы или наименование, а также адрес электронной почты для направления юридически значимых сообщений и др.

Для распространителей видеоигр станет обязательным исключение доступности для пользователей, находящихся на территории РФ, информации, распространение которой запрещено в стране.

В состав межфракционной группы в том числе вошли заместитель председателя Госдумы Петр Толстой и руководители ряда профильных комитетов.

12 января председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новый законопроект, регулирующий индустрию видеоигр в России, не предполагает полного их запрета, речь идет о защите детей от деструктивного контента и пропаганды запрещенной информации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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