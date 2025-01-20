ТАСС: депутаты ГД создали рабочую группу по регулированию контента в видеоиграх

Проект закона «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ» был внесен в ГД в декабре 2024 г. Проект предполагает обязательную маркировку видеоигр на предмет наличия в них элементов насилия, жестокости и другого контента подобного характера.