ТАСС: депутаты ГД создали рабочую группу по регулированию контента в видеоиграх
В Госдуме (ГД) была организована рабочая группа по подготовке законопроекта, который будет предусматривать регулирование контента в видеоиграх, сообщил источник, близкий к Думе, в беседе с ТАСС.
Проект закона «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ» был внесен в ГД в декабре 2024 г. Проект предполагает обязательную маркировку видеоигр на предмет наличия в них элементов насилия, жестокости и другого контента подобного характера.
Согласно тексту документа, к организаторам распространения видеоигр на территории РФ выставляется ряд требований – обеспечивать техническую возможность информировать пользователей видеоигры о содержании игры, разместить на сайте сервиса свои фамилию и инициалы или наименование, а также адрес электронной почты для направления юридически значимых сообщений и др.
Для распространителей видеоигр станет обязательным исключение доступности для пользователей, находящихся на территории РФ, информации, распространение которой запрещено в стране.
В состав межфракционной группы в том числе вошли заместитель председателя Госдумы Петр Толстой и руководители ряда профильных комитетов.
12 января председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новый законопроект, регулирующий индустрию видеоигр в России, не предполагает полного их запрета, речь идет о защите детей от деструктивного контента и пропаганды запрещенной информации.