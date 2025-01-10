Горелкин рассказал о потенциальных способах идентификации геймеров
Законопроект о маркировке видеоигр предполагает четыре возможных способа идентификации пользователей. Об этом сообщил в своем в Telegram-канале депутат Госдумы Антон Горелкин.
Кроме идентификации через «Госуслуги» законопроект предполагает еще три способа: при помощи иной системы аутентификации, подконтрольной российскому юрлицу, по биометрии или по номеру телефона. Выбрать можно будет любой из них.
«Привязка аккаунта к телефонному номеру сегодня реализована на всех крупных видеоигровых платформах», – добавил Горелкин.
Депутат также подчеркнул, что выдвинутая инициатива не содержит запретов на деятельность иностранных площадок, но предлагает вести ряд обязанностей для распространителя или издателя видеоигры. Им придется информировать пользователей о возрастной классификации, об особенностях содержания и внутриигровых платежах.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 9 января заявил о планах по усилению защиты россиян от деструктивного контента, в том числе в видеоиграх. По его словам, в видеоиграх встречаются сюжеты, содержащие агрессию, насилие и пропаганду чуждых ценностей.