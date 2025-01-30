В Кабардино-Балкарии запустили программу для участников спецоперации

Путин поручил запустить «Время героев» в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля 2024 г. Целью программы является подготовка компетентных руководителей из числа участников спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях. 14 декабря на XXII съезде «Единой России» глава государства предложил запустить аналогичные программы в российских регионах. Подобные уже запущены в ХМАО, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и в Ставропольском крае.