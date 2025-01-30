В Кабардино-Балкарии запустили программу для участников спецоперации
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков объявил о начале реализации региональной программы «Герои Кабардино-Балкарской Республики» для участников и ветеранов спецоперации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Программа создана по поручению президента РФ Владимира Путина в качестве аналога и продолжения федеральной программы «Время героев». На первом заседании ее общественного совета были рассмотрены организационные вопросы, образовательные этапы, условия участия в отборе, структура, содержание и ожидаемые итоги программы.
По словам Кокова, программа должна помочь участникам и ветеранам спецоперации состояться в профессиональном развитии и раскрыть управленческий потенциал. Участники, прошедшие отборочный этап, получат приглашение на обучение, получат дипломы и содействие в трудоустройстве. Это поддержит тех, кто планирует работать в органах государственной власти, местного самоуправления, госучреждениях и частных компаниях.
Кроме того, глава Кабардино-Балкарии поручил проработать вопрос расширения проекта касательно взаимодействия с учреждениями среднего профессионального образования, предусмотреть возможность участия ветеранов боевых действий прошлых лет и проинформировать действующих участников и ветеранов спецоперации о перспективах, которые дает программа «Герои Кабардино-Балкарской Республики».
«Предстоит ответственная большая работа, требующая внимания к деталям и индивидуального подхода к судьбе каждого нашего героя. Уверен, она станет одним из важных практических мероприятий Года защитника Отечества, который объявлен нашим президентом в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», – отметил Коков.
Путин поручил запустить «Время героев» в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля 2024 г. Целью программы является подготовка компетентных руководителей из числа участников спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях. 14 декабря на XXII съезде «Единой России» глава государства предложил запустить аналогичные программы в российских регионах. Подобные уже запущены в ХМАО, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и в Ставропольском крае.