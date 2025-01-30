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В Кабардино-Балкарии запустили программу для участников спецоперации

Ведомости

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков объявил о начале реализации региональной программы «Герои Кабардино-Балкарской Республики» для участников и ветеранов спецоперации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Программа создана по поручению президента РФ Владимира Путина в качестве аналога и продолжения федеральной программы «Время героев». На первом заседании ее общественного совета были рассмотрены организационные вопросы, образовательные этапы, условия участия в отборе, структура, содержание и ожидаемые итоги программы.

По словам Кокова, программа должна помочь участникам и ветеранам спецоперации состояться в профессиональном развитии и раскрыть управленческий потенциал. Участники, прошедшие отборочный этап, получат приглашение на обучение, получат дипломы и содействие в трудоустройстве. Это поддержит тех, кто планирует работать в органах государственной власти, местного самоуправления, госучреждениях и частных компаниях.

Кроме того, глава Кабардино-Балкарии поручил проработать вопрос расширения проекта касательно взаимодействия с учреждениями среднего профессионального образования, предусмотреть возможность участия ветеранов боевых действий прошлых лет и проинформировать действующих участников и ветеранов спецоперации о перспективах, которые дает программа «Герои Кабардино-Балкарской Республики».

«Предстоит ответственная большая работа, требующая внимания к деталям и индивидуального подхода к судьбе каждого нашего героя. Уверен, она станет одним из важных практических мероприятий Года защитника Отечества, который объявлен нашим президентом в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», – отметил Коков.

Путин поручил запустить «Время героев» в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля 2024 г. Целью программы является подготовка компетентных руководителей из числа участников спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях. 14 декабря на XXII съезде «Единой России» глава государства предложил запустить аналогичные программы в российских регионах. Подобные уже запущены в ХМАО, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и в Ставропольском крае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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