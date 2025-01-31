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МИД РФ: указ Трампа о «Железном куполе» не поспособствует снижению напряженности

Ведомости

Указ президента США Дональда Трампа о создании системы противоракетной обороны «Железный купол» не будет способствовать снижению напряженности на международной арене. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы рассматриваем это как очередное подтверждение нацеленности США на превращение космоса в арену вооруженного противостояния, противоборства, размещения там оружия», – подчеркнула дипломат (цитата по ТАСС).

По ее мнению, такой подход к безопасности не будет способствовать снижению напряженности и улучшению ситуации в сфере стратегической стабильности, включая вопрос создания основы для плодотворного диалога по стратегическим наступательным вооружениям.

28 января Трамп подписал указ о начале создания национальной системы «Железный купол». «Железным куполом» называют израильскую систему перехвата ракет, разработанную при поддержке США.

Financial Times писала, что концепция этой системы включает лазеры космического базирования. Указ Трампа дает министру обороны США Питу Хегсету 60 дней на разработку плана по защите страны от атак баллистических, гиперзвуковых и современных крылатых ракет. Предлагаемый президентом США «Железный купол» является чрезвычайно дорогим и отличается по уровню технической сложности от израильской системы, защищающей лишь небольшие территории от низколетящих неядерных ракет малой дальности. Инициатива Трампа направлена на перехват межконтинентальных баллистических ракет, которые летят в 100 раз дальше и в семь раз быстрее. Кроме того, США почти в 450 раз больше Израиля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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