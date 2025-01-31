МИД РФ: указ Трампа о «Железном куполе» не поспособствует снижению напряженности

Financial Times писала, что концепция этой системы включает лазеры космического базирования. Указ Трампа дает министру обороны США Питу Хегсету 60 дней на разработку плана по защите страны от атак баллистических, гиперзвуковых и современных крылатых ракет. Предлагаемый президентом США «Железный купол» является чрезвычайно дорогим и отличается по уровню технической сложности от израильской системы, защищающей лишь небольшие территории от низколетящих неядерных ракет малой дальности. Инициатива Трампа направлена на перехват межконтинентальных баллистических ракет, которые летят в 100 раз дальше и в семь раз быстрее. Кроме того, США почти в 450 раз больше Израиля.