МИД РФ: указ Трампа о «Железном куполе» не поспособствует снижению напряженности
Указ президента США Дональда Трампа о создании системы противоракетной обороны «Железный купол» не будет способствовать снижению напряженности на международной арене. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы рассматриваем это как очередное подтверждение нацеленности США на превращение космоса в арену вооруженного противостояния, противоборства, размещения там оружия», – подчеркнула дипломат (цитата по ТАСС).
По ее мнению, такой подход к безопасности не будет способствовать снижению напряженности и улучшению ситуации в сфере стратегической стабильности, включая вопрос создания основы для плодотворного диалога по стратегическим наступательным вооружениям.
28 января Трамп подписал указ о начале создания национальной системы «Железный купол». «Железным куполом» называют израильскую систему перехвата ракет, разработанную при поддержке США.
Financial Times писала, что концепция этой системы включает лазеры космического базирования. Указ Трампа дает министру обороны США Питу Хегсету 60 дней на разработку плана по защите страны от атак баллистических, гиперзвуковых и современных крылатых ракет. Предлагаемый президентом США «Железный купол» является чрезвычайно дорогим и отличается по уровню технической сложности от израильской системы, защищающей лишь небольшие территории от низколетящих неядерных ракет малой дальности. Инициатива Трампа направлена на перехват межконтинентальных баллистических ракет, которые летят в 100 раз дальше и в семь раз быстрее. Кроме того, США почти в 450 раз больше Израиля.