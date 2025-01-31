Посол допустил пересмотр Россией рекомендации не посещать Израиль
В России взвешивают возможность пересмотра рекомендации россиянам воздержаться от посещения Израиля в связи с режимом прекращения огня в секторе Газа и Ливане. Об этом рассказал ТАСС российский посол в еврейском государстве Анатолий Викторов.
Дипломат напомнил, что с октября 2023 г. действует предписание посольства России с рекомендациями российским гражданам воздержаться от посещения Израиля и сопредельных стран без крайней необходимости. Это не запрет на посещение, но привлечение внимания к тому, что в этих местах небезопасно с точки зрения угрозы обстрелов и других террористических актов.
«С учетом этих договоренностей мы взвешиваем возможность выйти с какими-то рекомендациями новыми в ближайшее время, если позволит развитие обстановки», – указал Викторов.
26 ноября 2024 г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна согласилась на прекращение огня с Ливаном. Причинами этого решения он назвал необходимость сосредоточиться на угрозе со стороны Ирана и восстановить ресурсы израильской армии, а также необходимость разделения фронтов и изоляции «Хамаса», ожидавшего, что шиитское движение «Хезболла» будет воевать на его стороне. 27 января 2025 г. Белый дом сообщил о продлении режима прекращения огня между Израилем и Ливаном до 18 февраля.
19 января вступила в силу сделка о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас». По данным израильских СМИ, первый этап соглашения продлится 42 дня, за этот период боевики должны освободить 33 израильских пленных в обмен на более 1890 палестинских заключенных.