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Посол допустил пересмотр Россией рекомендации не посещать Израиль

Ведомости

В России взвешивают возможность пересмотра рекомендации россиянам воздержаться от посещения Израиля в связи с режимом прекращения огня в секторе Газа и Ливане. Об этом рассказал ТАСС российский посол в еврейском государстве Анатолий Викторов.

Дипломат напомнил, что с октября 2023 г. действует предписание посольства России с рекомендациями российским гражданам воздержаться от посещения Израиля и сопредельных стран без крайней необходимости. Это не запрет на посещение, но привлечение внимания к тому, что в этих местах небезопасно с точки зрения угрозы обстрелов и других террористических актов.

«С учетом этих договоренностей мы взвешиваем возможность выйти с какими-то рекомендациями новыми в ближайшее время, если позволит развитие обстановки», – указал Викторов.

26 ноября 2024 г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна согласилась на прекращение огня с Ливаном. Причинами этого решения он назвал необходимость сосредоточиться на угрозе со стороны Ирана и восстановить ресурсы израильской армии, а также необходимость разделения фронтов и изоляции «Хамаса», ожидавшего, что шиитское движение «Хезболла» будет воевать на его стороне. 27 января 2025 г. Белый дом сообщил о продлении режима прекращения огня между Израилем и Ливаном до 18 февраля.

19 января вступила в силу сделка о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас». По данным израильских СМИ, первый этап соглашения продлится 42 дня, за этот период боевики должны освободить 33 израильских пленных в обмен на более 1890 палестинских заключенных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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