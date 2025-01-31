Посол допустил пересмотр Россией рекомендации не посещать Израиль

26 ноября 2024 г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна согласилась на прекращение огня с Ливаном. Причинами этого решения он назвал необходимость сосредоточиться на угрозе со стороны Ирана и восстановить ресурсы израильской армии, а также необходимость разделения фронтов и изоляции «Хамаса», ожидавшего, что шиитское движение «Хезболла» будет воевать на его стороне. 27 января 2025 г. Белый дом сообщил о продлении режима прекращения огня между Израилем и Ливаном до 18 февраля.