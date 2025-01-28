Власти Израиля весной планируют запустить прямые рейсы из России в Эйлат
По его словам, восстановление полетов в Эйлат может начаться в марте или апреле. Он заявил, что обсуждал уже этот вопрос с гендиректором авиакомпании Red Wings. Кроме того, есть еще компания «Азимут», которая на данный момент совершает полеты в Тель-Авив, но к весне тоже планирует восстановить рейсы до Эйлата, отметил Шахар.
Сейчас идут обсуждения и с российскими ведомствами о снятии рекомендаций по ограничению туров в Израиль. Официальные письма уже направлены в министерство экономического развития РФ и МИД РФ, поясняет генеральный директор.
27 января израильский посол в Москве Симона Гальперин также заявляла о том, что Израиль и Россия могут в ближайшее время запустить прямой авиарейс из Москвы в аэропорт «Рамон» в Эйлате.
19 января между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас» вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа и возвращении израильских заложников. Стороны подписали его при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала военных действий.