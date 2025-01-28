Власти Израиля весной планируют запустить прямые рейсы из России в Эйлат

По его словам, восстановление полетов в Эйлат может начаться в марте или апреле. Он заявил, что обсуждал уже этот вопрос с гендиректором авиакомпании Red Wings. Кроме того, есть еще компания «Азимут», которая на данный момент совершает полеты в Тель-Авив, но к весне тоже планирует восстановить рейсы до Эйлата, отметил Шахар.