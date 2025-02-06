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Для судов правительства США отменили сбор за проход по Панамскому каналу

Ведомости

Власти Панамы отменили сбор за проход через Панамский канал для судов правительства США. Об этом говорится в сообщении госдепартамента в соцсети X.

«Суда правительства США теперь могут проходить через Панамский канал без взимания платы, что экономит правительству США миллионы долларов в год», – указано в публикации.

6 февраля президент США Дональд Трамп заявил на официальном мероприятии в Белом доме, что Америка уверена в возможности вернуть контроль над Панамским каналом.

В конце декабря 2024 г. Трамп потребовал от Панамы снизить транзитные сборы за проход американских военных и торговых судов через Панамский канал. В ином случае, по его мнению, страна должна будет вернуть канал США. Трамп также заявлял, что добьется возвращения Панамского канала в американскую собственность. Президент Хосе Мулино в ответ подчеркивал, что не пойдет на уступки американскому лидеру по снижению сборы за проход американских судов. Он также заявлял, что США не получат контроль над каналом. После инаугурации Трампа 20 января Мулино обращал внимание на то, что Панамский канал останется панамским.

31 января спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Карон говорил, что администрация США во главе с Трампом считает Панамский канал стратегическим активом, который ни под каким предлогом не может находиться под контролем Китая. 3 февраля, после переговоров с госсекретарем США Марком Рубио, Мулино заявил, что правительство Панамы отказалось от продления действия меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс – один путь».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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