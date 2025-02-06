Для судов правительства США отменили сбор за проход по Панамскому каналу

В конце декабря 2024 г. Трамп потребовал от Панамы снизить транзитные сборы за проход американских военных и торговых судов через Панамский канал. В ином случае, по его мнению, страна должна будет вернуть канал США. Трамп также заявлял, что добьется возвращения Панамского канала в американскую собственность. Президент Хосе Мулино в ответ подчеркивал, что не пойдет на уступки американскому лидеру по снижению сборы за проход американских судов. Он также заявлял, что США не получат контроль над каналом. После инаугурации Трампа 20 января Мулино обращал внимание на то, что Панамский канал останется панамским.