Администрация Трампа считает Панамский канал стратегическим активом
Администрация США во главе с Дональдом Трампом считает Панамский канал стратегическим активом, который не может находиться под контролем Китая ни под каким предлогом. Об этом заявил спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Карон.
«Если XXI в. <...> будет веком Америки, золотым веком [Северной и Южной] Америк, то данный стратегический актив [в виде Панамского канала] не может находиться под контролем Китая ни де-факто, ни де-юре», – сказал он на брифинге в честь первой зарубежной поездки госсекретаря США Марко Рубио (цитата по ТАСС).
Первый зарубежный визит Рубио состоится в Панаму. В ходе этого визита он намерен обсудить вопрос возвращения Панамского канала (который, по мнению Трампа, находится в руках Китая) под контроль Вашингтона.
Bloomberg и Politico писали, что после Панамы он отправится в Гватемалу, Коста-Рику, Сальвадор и Доминиканскую Республику.
В конце декабря 2024 г. избранный президент США потребовал от Панамы снизить транзитные сборы за проход через Панамский канал американских военных и торговых судов, иначе, считает он, страна должна будет вернуть канал США. 22 декабря Трамп заявил, что добьется возвращения Панамского канала в американскую собственность. В ответ президент Мулино заявил, что не пойдет на уступки Трампу по снижению платы за проход американских судов через Панамский канал. При этом американцы, как подчеркивает панамский президент, контроль над каналом не получат.
7 января Трамп заявил, что обсуждения по Панамскому каналу уже идут с властями страны. Трамп также отказался заверить, что США не применят военную силу в решении вопросов с Панамским каналом и Гренландией. После этого глава МИД Панамы опроверг контакты с Трампом по контролю над каналом.
После инаугурации Трампа 20 января Мулино заявил, что Панамский канал был и будет панамским, его управление будет оставаться под контролем Панамы при соблюдении нейтралитета.