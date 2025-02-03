Президент Панамы объявил о выходе из инициативы «Один пояс – один путь»
Правительство Панамы отказалось от продления действия меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс – один путь». Об этом заявил президент страны Хосе Рауль Мулино.
«Мое правительство не будет продлевать меморандум о взаимопонимании 2017 г. по инициативе "Один пояс – один путь"», – заявил Мулино после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, власти Панамы рассмотрят возможность завершения проекта раньше срока.
31 января спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Карон заявил, что администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом считает Панамский канал стратегическим активом, который ни под каким предлогом не может находиться под контролем Китая.
2 февраля в ходе визита в Панаму Рубио сообщил Мулино, что, по мнению Трампа, существующее положение коммунистической партии Китая относительно контроля над Панамским каналом представляет угрозу и является нарушением договора о постоянном нейтралитете и эксплуатации канала. Согласно сообщению на сайте американского госдепартамента, Рубио ясно дал понять, что США считают такое положение дел неприемлемым, и при отсутствии изменений американским властям «придется принять меры, необходимые для защиты своих прав в соответствии с договором».
В конце декабря 2024 г. Трамп потребовал от Панамы снизить транзитные сборы за проход через Панамский канал американских военных и торговых судов. В ином случае, по его словам, канал должен быть возвращен США. Мулино в ответ говорил, что не пойдет на уступки и американцы не получат контроль над каналом.
7 января американский лидер сообщал, что обсуждения по Панамскому каналу уже ведутся с властями страны. Глава МИД Панамы опроверг контакты с Трампом по этому вопросу. После вступления Трампа в должность президента США 20 января Мулино заявлял, что Панамский канал останется панамским, его управление будет оставаться под контролем страны при соблюдении нейтралитета.