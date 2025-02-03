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Президент Панамы объявил о выходе из инициативы «Один пояс – один путь»

Ведомости

Правительство Панамы отказалось от продления действия меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс – один путь». Об этом заявил президент страны Хосе Рауль Мулино.

«Мое правительство не будет продлевать меморандум о взаимопонимании 2017 г. по инициативе "Один пояс – один путь"», – заявил Мулино после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, власти Панамы рассмотрят возможность завершения проекта раньше срока.

31 января спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Карон заявил, что администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом считает Панамский канал стратегическим активом, который ни под каким предлогом не может находиться под контролем Китая.

2 февраля в ходе визита в Панаму Рубио сообщил Мулино, что, по мнению Трампа, существующее положение коммунистической партии Китая относительно контроля над Панамским каналом представляет угрозу и является нарушением договора о постоянном нейтралитете и эксплуатации канала. Согласно сообщению на сайте американского госдепартамента, Рубио ясно дал понять, что США считают такое положение дел неприемлемым, и при отсутствии изменений американским властям «придется принять меры, необходимые для защиты своих прав в соответствии с договором».

В конце декабря 2024 г. Трамп потребовал от Панамы снизить транзитные сборы за проход через Панамский канал американских военных и торговых судов. В ином случае, по его словам, канал должен быть возвращен США. Мулино в ответ говорил, что не пойдет на уступки и американцы не получат контроль над каналом.

7 января американский лидер сообщал, что обсуждения по Панамскому каналу уже ведутся с властями страны. Глава МИД Панамы опроверг контакты с Трампом по этому вопросу. После вступления Трампа в должность президента США 20 января Мулино заявлял, что Панамский канал останется панамским, его управление будет оставаться под контролем страны при соблюдении нейтралитета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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