Президент Панамы объявил о выходе из инициативы «Один пояс – один путь»

2 февраля в ходе визита в Панаму Рубио сообщил Мулино, что, по мнению Трампа, существующее положение коммунистической партии Китая относительно контроля над Панамским каналом представляет угрозу и является нарушением договора о постоянном нейтралитете и эксплуатации канала. Согласно сообщению на сайте американского госдепартамента, Рубио ясно дал понять, что США считают такое положение дел неприемлемым, и при отсутствии изменений американским властям «придется принять меры, необходимые для защиты своих прав в соответствии с договором».