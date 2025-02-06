Трамп заявил о попытках вернуть контроль над Панамским каналом
США уверены в возможности вернуть контроль над Панамским каналом, заявил американский президент Дональд Трамп.
«Мы пытаемся вернуть Панамский канал. Это все произойдет», – цитирует главу Белого дома «РИА Новости».
Трамп также отметил, что госсекретарь США Марко Рубио недавно совершил визит в Панаму.
До этого президент США высказывался о том, что передача канала Панаме ослабила позиции Вашингтона, а китайские компании за последние годы значительно укрепили свое влияние на его инфраструктуру. 31 января администрация США заявляла, что рассматривает Панамский канал как стратегически важный объект, который не должен оказаться под контролем Китая ни при каких обстоятельствах.
3 февраля правительство Панамы отказалось от продления действия меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс – один путь».