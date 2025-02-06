Трамп заявил о попытках вернуть контроль над Панамским каналом

До этого президент США высказывался о том, что передача канала Панаме ослабила позиции Вашингтона, а китайские компании за последние годы значительно укрепили свое влияние на его инфраструктуру. 31 января администрация США заявляла, что рассматривает Панамский канал как стратегически важный объект, который не должен оказаться под контролем Китая ни при каких обстоятельствах.