В Кремле призвали дождаться деталей о плане Трампа по сектору Газа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал идею президента США Дональда Трампа купить и отстроить сектор Газа. Представитель Кремля призвал дождаться деталей и подробностей.
«Речь идет о почти 1,2 млн палестинцах, которые там живут. Это главный вопрос, – заявил Песков. – Это те люди, которым соответствующими резолюциями Совета безопасности [ООН] было обещано двухгосударственное решение ближневосточной проблемы и т.д. Таких вопросов очень много возникает. Деталей пока мы не знаем, поэтому здесь нужно набраться терпения».
О намерениях Трампа приобрести сектор Газа и восстановить его сообщили СМИ 10 февраля. По словам американского лидера, сейчас Газа напоминает «место сноса». Трамп убежден, что арабские государства согласятся принять палестинцев после того, как он с ними поговорит. При этом, как он считает, палестинцы покинут сектор Газа, если у них будет выбор.
6 февраля Трамп заявил, что после окончания вооруженного конфликта Израиль мог бы передать контроль над сектором Газа США. Палестинцев, по мнению американского лидера, следует переселить в более безопасные и красивые районы, где они смогут жить в новых современных домах. После этого заявления Трампа о Газе стало известно об усугублении проблемы судоходства в Красном море.