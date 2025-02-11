Полянский: Россия готова к переговорам с США по контролю над вооружениями
Россия готова к всеобъемлющим переговорам с США по контролю над вооружениями, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью ТАСС.
Полянский заявил, что тематика контроля за вооружениями – одна из самых острых проблем, которая возникла в результате многолетнего последовательного разрушения США имевшейся договорно-правовой базы. Он также подчеркнул, что восстановить ее будет непросто, но Россия готова к этому в рамках всеобъемлющих переговоров, где озабоченностям Москвы будет уделено должное внимание.
По мнению Полянского, переговоры должны касаться всего комплекса отношений Москвы и Вашингтона. В них также не должно быть места для избирательного подхода, в рамках которого США пытаются вести диалог только по тем сюжетам, которые их волнуют.
В феврале 2023 г. президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил, что Москва приостанавливает участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который был заключен с Вашингтоном в 2010 г. В документе упоминалось сокращение стратегических ядерных сил (СЯС) до уровня 700 развернутых и суммарно 800 развернутых и неразвернутых стратегических носителей. Договор также предусматривал инспекции в местах производства и развертывания носителей стратегических ядерных вооружений.
25 сентября 2024 г. Путин сообщил об изменении ядерной доктрины России. Одно из изменений, о котором рассказал президент, состоит в том, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, теперь будет рассматриваться как их совместное нападение.
19 декабря 2924 г. заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что Вашингтон готов укрепить боеготовность своих ядерных сил, если Россия продолжит отказываться от диалога или не будет соблюдать ДСНВ. В то же время Файнер подчеркнул, что США готовы к диалогу с Россией по управлению ядерными рисками и обсуждению мер по контролю над стратегическими вооружениями без предварительных условий.
24 января в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США должны как можно скорее возобновить переговоры о ядерном разоружении. Песков обратил внимание на то, что сейчас существенно подорвана договорно-правовая база в сфере контроля над вооружениями из-за действий США. Поэтому в интересах всего мира, считает пресс-секретарь президента, как можно скорее начать переговорный процесс, но стоит принимать во внимание ядерные потенциалы всех стран – реалии диктуют такую необходимость. Песков добавил, что во многом время упущено, потому что Америка прекратила все субстантивные контакты с Россией.