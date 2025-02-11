Полянский: Россия готова к переговорам с США по контролю над вооружениями

24 января в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США должны как можно скорее возобновить переговоры о ядерном разоружении. Песков обратил внимание на то, что сейчас существенно подорвана договорно-правовая база в сфере контроля над вооружениями из-за действий США. Поэтому в интересах всего мира, считает пресс-секретарь президента, как можно скорее начать переговорный процесс, но стоит принимать во внимание ядерные потенциалы всех стран – реалии диктуют такую необходимость. Песков добавил, что во многом время упущено, потому что Америка прекратила все субстантивные контакты с Россией.