О непреходящей ценности нераспространения ядерного оружия

При этом ДНЯО, несмотря на свой практически универсальный характер с точки зрения участия стран мира, все свое существование подвергается жестким испытаниям и давлению, причем как изнутри, так и снаружи. Давление это касается всех его трех так называемых «столпов»: разоружения, нераспространения и мирного использования ядерной энергии. Взаимоувязка этих столпов, синхронизация усилий по этим направлениям стала своего рода «глобальным договором», в первую очередь направленным на недопущение неконтролируемого распространения ядерного оружия, что, как справедливо считалось и считается, ведет к росту угрозы ядерной войны, да и просто применения ядерного оружия, – напомним, что после 1945 г. оно ни разу не было использовано, хотя к «ядерному порогу» человечество приближалось неоднократно.