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Япония выделит Украине грант на сумму около $55 млн

Ведомости

Украина получит грант от Японии на финансирование проектов восстановления в размере 8,8 млрд японских йен, или около $55 млн, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Шмыгаль пояснил, что соответствующий проект между правительствами Украины и Японии был утвержден 11 февраля. Украине будут направлены средства Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

10 февраля президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил Киеву $2 млрд. Эти средства будут направлены на жилищные программы, инфраструктурные проекты и энергетику.

Шмыгаль ранее заявил, что Украина и ЕИБ заключили соглашения, согласно которым банк выделит стране еще 116,5 млн евро на социальные проекты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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