Япония выделит Украине грант на сумму около $55 млн
Украина получит грант от Японии на финансирование проектов восстановления в размере 8,8 млрд японских йен, или около $55 млн, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Шмыгаль пояснил, что соответствующий проект между правительствами Украины и Японии был утвержден 11 февраля. Украине будут направлены средства Японского агентства международного сотрудничества (JICA).
10 февраля президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил Киеву $2 млрд. Эти средства будут направлены на жилищные программы, инфраструктурные проекты и энергетику.
Шмыгаль ранее заявил, что Украина и ЕИБ заключили соглашения, согласно которым банк выделит стране еще 116,5 млн евро на социальные проекты.