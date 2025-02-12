Песков: обмен заключенными позволит нарастить доверие между США и Россией
Обмен заключенными между Россией и США позволит нарастить доверие между странами, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля ответил на вопрос, может ли освобождение осужденных граждан стать элементом для прекращения конфликта на Украине, о чем говорил американский президент Дональд Трамп.
«Таким договоренностям [об обмене] предшествует весьма и весьма скрупулезная переговорная работа. И, кончено, такие договоренности вряд ли способны стать переломным моментом, но в то же время, по крупице, это определенные шаги по наращиванию того самого взаимного доверия, которое сейчас находится на низшей точке», – заявил Песков.
Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил 11 февраля, что Россия освободила экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля, осужденного в РФ по делу о контрабанде наркотиков. В обмен на него будет освобожден россиянин, находящийся в тюрьме в США, заявил Песков. Он не уточнил, о ком именно идет речь.
11 февраля Трамп заявил о благодарности президенту РФ Владимиру Путину за освобождение Фогеля и выразил надежду, что это станет началом хороших отношений между двумя странами, которые приведут к окончанию конфликта на Украине.