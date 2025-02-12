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Песков: обмен заключенными позволит нарастить доверие между США и Россией

Ведомости

Обмен заключенными между Россией и США позволит нарастить доверие между странами, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, может ли освобождение осужденных граждан стать элементом для прекращения конфликта на Украине, о чем говорил американский президент Дональд Трамп.

«Таким договоренностям [об обмене] предшествует весьма и весьма скрупулезная переговорная работа. И, кончено, такие договоренности вряд ли способны стать переломным моментом, но в то же время, по крупице, это определенные шаги по наращиванию того самого взаимного доверия, которое сейчас находится на низшей точке», – заявил Песков.

Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил 11 февраля, что Россия освободила экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля, осужденного в РФ по делу о контрабанде наркотиков. В обмен на него будет освобожден россиянин, находящийся в тюрьме в США, заявил Песков. Он не уточнил, о ком именно идет речь.

11 февраля Трамп заявил о благодарности президенту РФ Владимиру Путину за освобождение Фогеля и выразил надежду, что это станет началом хороших отношений между двумя странами, которые приведут к окончанию конфликта на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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