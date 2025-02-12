Песков: обмен заключенными позволит нарастить доверие между США и Россией

«Таким договоренностям [об обмене] предшествует весьма и весьма скрупулезная переговорная работа. И, кончено, такие договоренности вряд ли способны стать переломным моментом, но в то же время, по крупице, это определенные шаги по наращиванию того самого взаимного доверия, которое сейчас находится на низшей точке», – заявил Песков.