WSJ: Белый дом отклонил предложение Китая о проведении саммита Трампа и Путина
Белый дом отклонил предложение Китая о проведении саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пекине и Вашингтоне.
По информации издания, представители китайских официальных лиц через посредников предложили команде Трампа провести саммит между двумя лидерами и содействовать миротворческим усилиям. Однако в США это предложение было воспринято скептически, учитывая растущую тревогу по поводу укрепления связей между Китаем и Россией.
По данным источников WSJ, китайское предложение предусматривало проведение саммита без участия Украины, что противоречит давнему обещанию западных стран включить Украину в любые переговоры о ее будущем.
12 февраля Путин и Трамп провели первый с 2020 г. телефонный разговор. Беседа продлилась около полутора часов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, политики обсудили обмен граждан России и США, тему урегулирования конфликта на Украине и возможную личную встречу. Российский президент также пригласил американского коллегу посетить Москву и выразил готовность принять в РФ американских должностных лиц «по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес».