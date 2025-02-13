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WSJ: Белый дом отклонил предложение Китая о проведении саммита Трампа и Путина

Ведомости

Белый дом отклонил предложение Китая о проведении саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пекине и Вашингтоне.

По информации издания, представители китайских официальных лиц через посредников предложили команде Трампа провести саммит между двумя лидерами и содействовать миротворческим усилиям. Однако в США это предложение было воспринято скептически, учитывая растущую тревогу по поводу укрепления связей между Китаем и Россией.

По данным источников WSJ, китайское предложение предусматривало проведение саммита без участия Украины, что противоречит давнему обещанию западных стран включить Украину в любые переговоры о ее будущем.

12 февраля Путин и Трамп провели первый с 2020 г. телефонный разговор. Беседа продлилась около полутора часов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, политики обсудили обмен граждан России и США, тему урегулирования конфликта на Украине и возможную личную встречу. Российский президент также пригласил американского коллегу посетить Москву и выразил готовность принять в РФ американских должностных лиц «по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес».

Трамп после разговора заявил, что намерен встретиться с Путиным в Саудовской Аравии. Президент США отметил, что пока время и место для встречи не назначены, но она может произойти в ближайшее время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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