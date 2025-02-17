Зеленскому дали час на рассмотрение сделки по редкоземельным металлам Украины
Во время встречи с Владимиром Зеленским в Киеве министр финансов США Скотт Бессент выделил украинскому президенту всего час для размышлений о сделке, касающейся редкоземельных металлов. Об этом сообщает журнал The Economist, ссылаясь на три источника.
По информации издания, Зеленский надеялся, что обсуждение будет направлено на продление финансовой помощи в обмен на природные ресурсы Украины. В предложении же содержалось требование о передаче ресурсов страны в полном объеме.
«У Зеленского был час, чтобы согласиться», – говорится в сообщении журнала, который ссылается на источники.
Однако, как указано в статье, украинский лидер, не привыкший к столь жесткому подходу, отказался от предложения.
16 февраля газета Financial Times сообщила, что Зеленский отклонил запрос США, который предполагал передачу 50% прав на редкоземельные минералы страны в обмен на военную помощь. Источники издания отметили, что Вашингтон хотел получить доступ к украинским ресурсам взамен на уже предоставленную поддержку, в то время как новый объем поставок даже не обсуждался.