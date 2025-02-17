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Зеленскому дали час на рассмотрение сделки по редкоземельным металлам Украины

Ведомости

Во время встречи с Владимиром Зеленским в Киеве министр финансов США Скотт Бессент выделил украинскому президенту всего час для размышлений о сделке, касающейся редкоземельных металлов. Об этом сообщает журнал The Economist, ссылаясь на три источника.

По информации издания, Зеленский надеялся, что обсуждение будет направлено на продление финансовой помощи в обмен на природные ресурсы Украины. В предложении же содержалось требование о передаче ресурсов страны в полном объеме.

«У Зеленского был час, чтобы согласиться», – говорится в сообщении журнала, который ссылается на источники.

Однако, как указано в статье, украинский лидер, не привыкший к столь жесткому подходу, отказался от предложения.

16 февраля газета Financial Times сообщила, что Зеленский отклонил запрос США, который предполагал передачу 50% прав на редкоземельные минералы страны в обмен на военную помощь. Источники издания отметили, что Вашингтон хотел получить доступ к украинским ресурсам взамен на уже предоставленную поддержку, в то время как новый объем поставок даже не обсуждался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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