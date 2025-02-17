Зеленскому дали час на рассмотрение сделки по редкоземельным металлам Украины

16 февраля газета Financial Times сообщила, что Зеленский отклонил запрос США, который предполагал передачу 50% прав на редкоземельные минералы страны в обмен на военную помощь. Источники издания отметили, что Вашингтон хотел получить доступ к украинским ресурсам взамен на уже предоставленную поддержку, в то время как новый объем поставок даже не обсуждался.