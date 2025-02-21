WSJ: кандидат Трампа на пост главы ФБР может заработать миллионы благодаря Shein

Патель работал консультантом для Elite Depot и получил за это акции на сумму от $1 до $5 млн. Если его утвердят на пост директора ФБР, он продаст акции публичных компаний, но сохранит долю в Elite Depot, что позволит ему сохранить финансовые связи с иностранной компанией. Это подчеркивает его нетипичный путь к руководству ФБР. В отличие от традиционных кандидатов, Патель начинал как юрист, но затем занялся предпринимательством, связанным с политикой. Он продавал про-Трамповский мерч, вошел в совет директоров его медиакомпании и создал консалтинговую фирму, заработавшую более $2 млн.