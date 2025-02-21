WSJ: кандидат Трампа на пост главы ФБР может заработать миллионы благодаря Shein
Каш Патель после одобрения президентом США Дональдом Трампом ожидает утверждения сенатом. Критики ставят под сомнение его владение акциями зарубежной компании, связанной с Китаем, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на экспертов.
Патель согласился продать свои акции в компаниях, таких как Meta
Патель работал консультантом для Elite Depot и получил за это акции на сумму от $1 до $5 млн. Если его утвердят на пост директора ФБР, он продаст акции публичных компаний, но сохранит долю в Elite Depot, что позволит ему сохранить финансовые связи с иностранной компанией. Это подчеркивает его нетипичный путь к руководству ФБР. В отличие от традиционных кандидатов, Патель начинал как юрист, но затем занялся предпринимательством, связанным с политикой. Он продавал про-Трамповский мерч, вошел в совет директоров его медиакомпании и создал консалтинговую фирму, заработавшую более $2 млн.
Критики говорят о конфликте интересов. «Если он хочет возглавить ФБР, он должен продать все свои активы», – заявил бывший замсоветника по нацбезопасности Чарльз Капперман. Shein, основанная в Китае в 2012 г., в 2021 г. перенесла штаб-квартиру в Сингапур, но продолжает работать с тысячами китайских фабрик. Финансовая отчетность Пателя показывает, что его акции Elite Depot не были полностью переданы ему на момент завершения работы с компанией, но будут переходить к нему поквартально до ноября 2025 г.
Эксперты отмечают, что обычно сотрудники теряют право на невыплаченные акции при увольнении. Кроме работы с Elite Depot, Патель консультировал посольство Катара и чешскую оборонную компанию, стремившуюся купить американского производителя боеприпасов. Некоторые демократы требуют раскрытия деталей его сотрудничества с Elite Depot и Катаром. Shein пыталась выйти на биржу в США, но столкнулась с оппозицией из-за возможного использования принудительного труда в Синьцзяне. Теперь компания планирует IPO в Лондоне.
Под давлением властей США Shein наняла политических советников, включая экс-пресс-секретаря Трампа Хоуп Хикс и бывшего советника Джорджа Буша Франсис Таунсенд. Личный адвокат Трампа Тодд Бланш, кандидат на пост заместителя генпрокурора, также представлял интересы Shein. Финансовые связи Пателя с Elite Depot могут стать ключевым вопросом на слушаниях по его утверждению. В то же время другие номинанты администрации Трампа, такие как будущий министр торговли Говард Латник и потенциальный министр образования Линда Макмэн, отказались от незавершенных выплат по акциям в своих компаниях.