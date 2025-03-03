В Польше заявили о нехватке средств на обслуживание F-16
У польских властей не хватает средств, чтобы должным образом обслуживать приобретенные американские истребители четвертого поколения F-16. Об этом сообщает Gazeta Polska со ссылкой на имеющиеся документы.
По мнению замглавы парламентского комитета национальной обороны Бартоша Ковнацкого, это может ослабить обороноспособность страны.
Еще во время саммита стран G7, который прошел в Хиросиме в мае 2023 г., было принято решение о поставке Украине истребителей F-16 американского производства. Тогда сообщалось, что в течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия планируют передать Киеву в общей сложности 85 таких самолетов.
26 декабря 2024 г. председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявлял, что российские военные, по предварительным данным, сбили принадлежащий Украине F-16 при атаке на Запорожскую область. Правда, в Минобороны РФ эти сведения официально не комментировали.