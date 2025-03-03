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В Польше заявили о нехватке средств на обслуживание F-16

Ведомости

У польских властей не хватает средств, чтобы должным образом обслуживать приобретенные американские истребители четвертого поколения F-16. Об этом сообщает Gazeta Polska со ссылкой на имеющиеся документы.

По мнению замглавы парламентского комитета национальной обороны Бартоша Ковнацкого, это может ослабить обороноспособность страны.

19 июля 2024 г. стало известно, что Украина договорилась с Польшей об ускорении поставок F-16.

Еще во время саммита стран G7, который прошел в Хиросиме в мае 2023 г., было принято решение о поставке Украине истребителей F-16 американского производства. Тогда сообщалось, что в течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия планируют передать Киеву в общей сложности 85 таких самолетов.

26 декабря 2024 г. председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявлял, что российские военные, по предварительным данным, сбили принадлежащий Украине F-16 при атаке на Запорожскую область. Правда, в Минобороны РФ эти сведения официально не комментировали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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