Путин примет в Кремле премьер-министра Мьянмы
Президент России Владимир Путин 4 марта примет в Кремле премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Российско-мьянманские переговоры пройдут в формате официального завтрака. Ожидается, что в ходе встречи будут подписаны некоторые документы, рассказал Песков. По итогам состоявшегося общения будут сделаны заявления для СМИ.
Песков подчеркнул, что отношения с Мьянмой активно развиваются. Пресс-секретарь президента РФ также рассказал, что накануне визита премьер-министра страны в Москву в Мьянме состоялось насыщенное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
3 марта Хлайн прибыл в Россию с официальным визитом по приглашению президента РФ. По прибытию в правительственном аэропорту «Внуково-2» его встретил почетный караул и несколько высокопоставленных чиновников. Основными темами для обсуждения политиков официально значатся рассмотрение перспектив дальнейшего развития сотрудничества, а также актуальных международных вопросов.