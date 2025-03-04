Путин примет в Кремле премьер-министра Мьянмы

3 марта Хлайн прибыл в Россию с официальным визитом по приглашению президента РФ. По прибытию в правительственном аэропорту «Внуково-2» его встретил почетный караул и несколько высокопоставленных чиновников. Основными темами для обсуждения политиков официально значатся рассмотрение перспектив дальнейшего развития сотрудничества, а также актуальных международных вопросов.