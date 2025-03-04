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Путин примет в Кремле премьер-министра Мьянмы

Ведомости

Президент России Владимир Путин 4 марта примет в Кремле премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Российско-мьянманские переговоры пройдут в формате официального завтрака. Ожидается, что в ходе встречи будут подписаны некоторые документы, рассказал Песков. По итогам состоявшегося общения будут сделаны заявления для СМИ.

Песков подчеркнул, что отношения с Мьянмой активно развиваются. Пресс-секретарь президента РФ также рассказал, что накануне визита премьер-министра страны в Москву в Мьянме состоялось насыщенное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

3 марта Хлайн прибыл в Россию с официальным визитом по приглашению президента РФ. По прибытию в правительственном аэропорту «Внуково-2» его встретил почетный караул и несколько высокопоставленных чиновников. Основными темами для обсуждения политиков официально значатся рассмотрение перспектив дальнейшего развития сотрудничества, а также актуальных международных вопросов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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