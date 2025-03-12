Рубио: США надеются получить положительный ответ от России о прекращении огня

11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. По их итогам стороны опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по взаимному согласию. Вашингтон обязался довести это предложение до Москвы.