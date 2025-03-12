Рубио: США надеются получить положительный ответ от России о прекращении огня
США надеются получить от России положительный ответ относительно прекращения огня с Украиной, заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Sky News.
Рубио рассказал, что представители США намерены связаться с российской стороной в течение дня. По словам госсекретаря, пока неизвестно, какой будет реакция Москвы на предложение о прекращении огня.
«У этого конфликта нет военного решения», – отметил он.
Политик подчеркнул, что антироссийские санкции будут включены в любое соглашение о прекращении огня.
11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. По их итогам стороны опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по взаимному согласию. Вашингтон обязался довести это предложение до Москвы.
В ходе брифинга 12 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможные контакты с США на высшем уровне при необходимости, но, по его словам, на данный момент с американской стороны не поступало запроса о переговорах главы США Дональда Трампа с Владимиром Путиным.