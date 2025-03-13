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AP: у Киева закончились американские ракеты ATACMS

Ведомости

У Украины больше нет американских дальнобойных ракет ATACMS, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

«В среду официальные лица признали, что у Киева больше нет ракет ATACMS большей дальности», – говорится в материале.

По словам неназванного американского чиновника, США предоставили Украине менее 40 таких ракет, они закончились в конце января. Отмечается, что руководство минобороны США, включая предыдущего главу Пентагона Ллойда Остина, «ясно дало понять, что будет поставлено лишь ограниченное количество ATACMS и что США и союзники по НАТО считают более ценным в бою другое оружие».

По итогам переговоров между делегациями США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта США заявляли, что отменят паузу в поставках военной помощи Украине, а также возобновят обмен разведданными. Помощь Киеву была приостановлена вскоре после перепалки президентов США и Украины в Белом доме 28 февраля.

16 января вооруженные силы Украины предприняли попытку ракетного удара по Белгородской области шестью ракетами ATACMS, российской армии удалось сбить все ракеты, пострадавших и разрушений не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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