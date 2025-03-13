AP: у Киева закончились американские ракеты ATACMS
У Украины больше нет американских дальнобойных ракет ATACMS, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.
«В среду официальные лица признали, что у Киева больше нет ракет ATACMS большей дальности», – говорится в материале.
По словам неназванного американского чиновника, США предоставили Украине менее 40 таких ракет, они закончились в конце января. Отмечается, что руководство минобороны США, включая предыдущего главу Пентагона Ллойда Остина, «ясно дало понять, что будет поставлено лишь ограниченное количество ATACMS и что США и союзники по НАТО считают более ценным в бою другое оружие».
По итогам переговоров между делегациями США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта США заявляли, что отменят паузу в поставках военной помощи Украине, а также возобновят обмен разведданными. Помощь Киеву была приостановлена вскоре после перепалки президентов США и Украины в Белом доме 28 февраля.
16 января вооруженные силы Украины предприняли попытку ракетного удара по Белгородской области шестью ракетами ATACMS, российской армии удалось сбить все ракеты, пострадавших и разрушений не было.