AP: у Киева закончились американские ракеты ATACMS

По словам неназванного американского чиновника, США предоставили Украине менее 40 таких ракет, они закончились в конце января. Отмечается, что руководство минобороны США, включая предыдущего главу Пентагона Ллойда Остина, «ясно дало понять, что будет поставлено лишь ограниченное количество ATACMS и что США и союзники по НАТО считают более ценным в бою другое оружие».