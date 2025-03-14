Песков: новый посол в США будет отстаивать интересы России

Президент РФ Владимир Путин назначил Дарчиева чрезвычайным и полномочным послом РФ в США 6 марта. Он также назначается постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне по совместительству. За неделю до этого, 28 февраля, МИД РФ сообщил, что США передали России агреман на назначение Дарчиева российским послом в Вашингтоне. Нота была передана во время консультаций делегаций России и США, которые прошли в Стамбуле 27 февраля.