Песков: новый посол в США будет отстаивать интересы России
Новый российский посол в США Александр Дарчиев будет развивать отношения с Вашингтоном и отстаивать интересы Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Развивать отношения и отстаивать интересы Российской Федерации», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Президент РФ Владимир Путин назначил Дарчиева чрезвычайным и полномочным послом РФ в США 6 марта. Он также назначается постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне по совместительству. За неделю до этого, 28 февраля, МИД РФ сообщил, что США передали России агреман на назначение Дарчиева российским послом в Вашингтоне. Нота была передана во время консультаций делегаций России и США, которые прошли в Стамбуле 27 февраля.
Предыдущий посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов завершил свою работу 5 октября и вернулся в Москву. 10 октября Путин своим указом освободил Антонова от должности, которую тот занимал с 2017 г.
Американским послом в РФ является Линн Трейси. Она была назначена на работу в Москве предыдущей администрацией президента США Джо Байдена.