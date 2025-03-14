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Песков: новый посол в США будет отстаивать интересы России

Ведомости

Новый российский посол в США Александр Дарчиев будет развивать отношения с Вашингтоном и отстаивать интересы Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Развивать отношения и отстаивать интересы Российской Федерации», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Президент РФ Владимир Путин назначил Дарчиева чрезвычайным и полномочным послом РФ в США 6 марта. Он также назначается постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне по совместительству. За неделю до этого, 28 февраля, МИД РФ сообщил, что США передали России агреман на назначение Дарчиева российским послом в Вашингтоне. Нота была передана во время консультаций делегаций России и США, которые прошли в Стамбуле 27 февраля.

Предыдущий посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов завершил свою работу 5 октября и вернулся в Москву. 10 октября Путин своим указом освободил Антонова от должности, которую тот занимал с 2017 г.

Американским послом в РФ является Линн Трейси. Она была назначена на работу в Москве предыдущей администрацией президента США Джо Байдена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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