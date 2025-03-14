МИД отменил рекомендации по отказу от поездок в Абхазию для россиян

15 ноября 2024 г. МИД РФ рекомендовал россиянам не посещать Абхазию, в том числе в туристических целях в связи с внутриполитическим кризисом в республике. С 12 ноября в стране проходили митинги против ратификации инвестсоглашения с Россией, предусматривающего льготы для российских компаний в области недвижимости. На фоне протестов в стране начались проблемы с электроэнергией. 19 ноября президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку, исполняющим обязанности главы государства стал Бадра Гунба.