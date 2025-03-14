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МИД отменил рекомендации по отказу от поездок в Абхазию для россиян

Ведомости

Министерство иностранных дел (МИД) России отменяет рекомендации для россиян воздержаться от поездок в Абхазию в связи со стабилизацией ситуации в этой стране, сообщается на сайте ведомства.

«Россияне, желающие съездить в Абхазию, могут приступить к реализации своих планов», – говорится в сообщении.

В МИДе добавили, что стандартные правила граждан, отправляющихся на отдых, по-прежнему актуальны: в частности, речь о соблюдении осторожности в темное время суток и потенциально опасных местах, уважении к местным обычаям и традициям.

Отмечается, что в Абхазии ждут российских туристов к открытию курортного сезона. По данным МИДа, необходимые условия для комфортного пребывания гостей создаются совместными усилиями Москвы и Сухума. В частности, речь о реконструкции сухумского аэропорта, расширении пропускных возможностей таможенного и пограничного пункта на границе двух стран в Адлере, качественном повышении потенциала местных лечебных учреждений и др.

«Правоохранительные органы России и Абхазии находятся в постоянном контакте по вопросам, связанным с поддержанием правопорядка и безопасностью туристов», – подчеркнули в МИДе.

15 ноября 2024 г. МИД РФ рекомендовал россиянам не посещать Абхазию, в том числе в туристических целях в связи с внутриполитическим кризисом в республике. С 12 ноября в стране проходили митинги против ратификации инвестсоглашения с Россией, предусматривающего льготы для российских компаний в области недвижимости. На фоне протестов в стране начались проблемы с электроэнергией. 19 ноября президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку, исполняющим обязанности главы государства стал Бадра Гунба.

1 марта в Абхазии состоялся второй тур президентских выборов, в ходе которых Гунба получил более 54% голосов избирателей. 3 марта он вернулся к исполнению обязанностей главы государства, церемония инаугурации запланирована на 2 апреля. 5 марта состоялась встреча президента России Владимира Путина с Гунбой, российский лидер поздравил его с победой на выборах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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