МИД отменил рекомендации по отказу от поездок в Абхазию для россиян
Министерство иностранных дел (МИД) России отменяет рекомендации для россиян воздержаться от поездок в Абхазию в связи со стабилизацией ситуации в этой стране, сообщается на сайте ведомства.
«Россияне, желающие съездить в Абхазию, могут приступить к реализации своих планов», – говорится в сообщении.
В МИДе добавили, что стандартные правила граждан, отправляющихся на отдых, по-прежнему актуальны: в частности, речь о соблюдении осторожности в темное время суток и потенциально опасных местах, уважении к местным обычаям и традициям.
Отмечается, что в Абхазии ждут российских туристов к открытию курортного сезона. По данным МИДа, необходимые условия для комфортного пребывания гостей создаются совместными усилиями Москвы и Сухума. В частности, речь о реконструкции сухумского аэропорта, расширении пропускных возможностей таможенного и пограничного пункта на границе двух стран в Адлере, качественном повышении потенциала местных лечебных учреждений и др.
«Правоохранительные органы России и Абхазии находятся в постоянном контакте по вопросам, связанным с поддержанием правопорядка и безопасностью туристов», – подчеркнули в МИДе.
15 ноября 2024 г. МИД РФ рекомендовал россиянам не посещать Абхазию, в том числе в туристических целях в связи с внутриполитическим кризисом в республике. С 12 ноября в стране проходили митинги против ратификации инвестсоглашения с Россией, предусматривающего льготы для российских компаний в области недвижимости. На фоне протестов в стране начались проблемы с электроэнергией. 19 ноября президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку, исполняющим обязанности главы государства стал Бадра Гунба.
1 марта в Абхазии состоялся второй тур президентских выборов, в ходе которых Гунба получил более 54% голосов избирателей. 3 марта он вернулся к исполнению обязанностей главы государства, церемония инаугурации запланирована на 2 апреля. 5 марта состоялась встреча президента России Владимира Путина с Гунбой, российский лидер поздравил его с победой на выборах.