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Российские военные эвакуировали из Суджи около 40 человек

Ведомости

Российские военнослужащие группировки «Север» эвакуировали около 40 человек из Суджи, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Среди вывезенных мирных жителей были лежачие больные. 

Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи 13 марта. На следующий день ведомство заявило, что за неделю под контроль ВС РФ вернулись 29 населенных пунктов приграничного региона. Генштаб ВСУ признал потерю контроля над городом Суджа 16 марта. 13 марта врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что из Суджи в Курской области были эвакуированы 120 мирных жителей.

12 марта Минобороны РФ сообщило, что российская армия вернула контроль над 86% от занятой ВСУ территории региона (более 1100 кв. км). В тот же день регион посетил президент России Владимир Путин, его визит стал первым после вторжения украинских военных.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. В регионе были объявлены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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