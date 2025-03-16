Российские военные эвакуировали из Суджи около 40 человек

Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи 13 марта. На следующий день ведомство заявило, что за неделю под контроль ВС РФ вернулись 29 населенных пунктов приграничного региона. Генштаб ВСУ признал потерю контроля над городом Суджа 16 марта. 13 марта врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что из Суджи в Курской области были эвакуированы 120 мирных жителей.