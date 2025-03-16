Российские военные эвакуировали из Суджи около 40 человек
Российские военнослужащие группировки «Север» эвакуировали около 40 человек из Суджи, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Среди вывезенных мирных жителей были лежачие больные.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи 13 марта. На следующий день ведомство заявило, что за неделю под контроль ВС РФ вернулись 29 населенных пунктов приграничного региона. Генштаб ВСУ признал потерю контроля над городом Суджа 16 марта. 13 марта врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что из Суджи в Курской области были эвакуированы 120 мирных жителей.
12 марта Минобороны РФ сообщило, что российская армия вернула контроль над 86% от занятой ВСУ территории региона (более 1100 кв. км). В тот же день регион посетил президент России Владимир Путин, его визит стал первым после вторжения украинских военных.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. В регионе были объявлены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера.