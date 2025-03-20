Bloomberg: Европа готовит военный контингент для Украины после перемирия

В качестве возможных локаций для размещения европейского контингента рассматриваются базы в Польше, Румынии и странах Балтии. Британский министр обороны Люк Поллард отметил, что ключевые задачи сейчас — определить, где будут базироваться самолеты и как будет организовано их обслуживание, а также наладить взаимодействие между различными военными структурами.