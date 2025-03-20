Bloomberg: Европа готовит военный контингент для Украины после перемирия
Европейские союзники Украины ускоряют подготовку к возможному введению военного контингента на территорию страны в случае достижения перемирия. В его состав могут войти авиационные и военно-морские силы, а также вспомогательные подразделения, предназначенные для стабилизации ситуации на местах, сообщает Bloomberg.
По информации источников агентства, Великобритания и Франция взяли на себя ведущую роль в разработке военных планов, которые позволят оперативно развернуть миротворческую миссию в случае политического соглашения между Москвой и Киевом. В обсуждении участвуют около 30 стран, включая Канаду, Австралию, Японию и государства Восточной Европы.
«Мы превращаем политическую концепцию в военные планы», – заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, подчеркнув, что союзники должны быть готовы к немедленным действиям, если условия для перемирия будут достигнуты. Вопросы оперативного планирования обсуждаются на встречах военных командиров, а основное внимание уделяется развертыванию авиации, обеспечению логистики и координации с флотом.
В качестве возможных локаций для размещения европейского контингента рассматриваются базы в Польше, Румынии и странах Балтии. Британский министр обороны Люк Поллард отметил, что ключевые задачи сейчас — определить, где будут базироваться самолеты и как будет организовано их обслуживание, а также наладить взаимодействие между различными военными структурами.
При этом перспектива европейской военной миссии остается неопределенной без четкого понимания позиции США. Вашингтон продолжает переговоры с Москвой, но пока избегает официальных заявлений о возможном участии американских сил, отмечает Bloomberg.
11 марта в саудовской Джидде прошли переговоры украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. По результатам диалога между странами представители Киева дали предварительное согласие на предложенное США 30-дневное прекращение огня в рамках конфликта с Россией. Вашингтон взял на себя обязательство довести это предложение до Москвы.
18 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. В ходе диалога лидеры стран пришли к соглашению, что первым шагом на пути к миру станет прекращение боевых действий в энергетическом и инфраструктурном секторах. Позже Зеленский заявил, что Украина поддерживает данное предложение.
Ранее 20 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремль не поступало прямых сигналов со стороны Европейского союза (ЕС) о готовности начать переговорный процесс.
15 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел онлайн-встречу, участие в которой приняли около 25 мировых лидеров из Европы, Австралии, Канады и Новой Зеландии. Стармер призвал мировых лидеров продолжать оказывать давление на Россию с целью добиться остановки боевых действий, способствовать укреплению Украины и быть готовыми защищать любую сделку по урегулированию самостоятельно посредством «коалиции желающих».