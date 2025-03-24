Делегация Украины осталась в Эр-Рияде для продолжения переговоров

Переговоры США и Украины состоялись вечером 23 марта. Ход встречи украинская сторона комментировать не стала, сообщив, что делегация страны не будет встречаться с российской в Эр-Рияде. Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог говорил 20 марта, что США в Саудовской Аравии намерены провести «непрямые переговоры» между Россией и Украиной.