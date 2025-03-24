Делегация Украины осталась в Эр-Рияде для продолжения переговоров
Делегация Украины остается в Эр-Рияде и ожидает результатов переговоров между представителями России и США. Об этом сообщает украинский телеканал «Рада».
Планируется, что после завершения контактов России и США украинская делегация проведет новые переговоры с Вашингтоном.
Переговоры США и Украины состоялись вечером 23 марта. Ход встречи украинская сторона комментировать не стала, сообщив, что делегация страны не будет встречаться с российской в Эр-Рияде. Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог говорил 20 марта, что США в Саудовской Аравии намерены провести «непрямые переговоры» между Россией и Украиной.
Стороны будут находиться в отдельных комнатах, а третья сторона, которой может выступить Вашингтон, будет передавать условия Москвы и Киева.
24 марта делегации России и США начали переговоры в Эр-Рияде. Встреча проходит в закрытом формате. С российской стороны в ней участвуют советник директора ФСБ России Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Госдепартамент США не раскрывал имена участников американской делегации.