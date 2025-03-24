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Делегация Украины осталась в Эр-Рияде для продолжения переговоров

Ведомости

Делегация Украины остается в Эр-Рияде и ожидает результатов переговоров между представителями России и США. Об этом сообщает украинский телеканал «Рада».

Планируется, что после завершения контактов России и США украинская делегация проведет новые переговоры с Вашингтоном.

Переговоры США и Украины состоялись вечером 23 марта. Ход встречи украинская сторона комментировать не стала, сообщив, что делегация страны не будет встречаться с российской в Эр-Рияде. Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог говорил 20 марта, что США в Саудовской Аравии намерены провести «непрямые переговоры» между Россией и Украиной.

Стороны будут находиться в отдельных комнатах, а третья сторона, которой может выступить Вашингтон, будет передавать условия Москвы и Киева.

24 марта делегации России и США начали переговоры в Эр-Рияде. Встреча проходит в закрытом формате. С российской стороны в ней участвуют советник директора ФСБ России Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Госдепартамент США не раскрывал имена участников американской делегации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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