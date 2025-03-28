В Госдуму внесен проект поправок в закон о статусе сенаторов и депутатов

В конце февраля Совет Госдумы поручил комиссии по вопросам депутатской этики рассмотреть установление основания для досрочного прекращения полномочий первого замглавы комитета по госстроительству и законодательству Юрия Напсо (ЛДПР). Решение принято в связи с его длительным отсутствием на заседаниях: в общей сложности он не был в Госдуме около двух лет, из которых более 200 дней – без уважительной причины, сообщалось на сайте нижней палаты. Сам Напсо в своем Telegram-канале заверил, что хотя и находится в Объединенных Арабских Эмиратах на лечении, продолжает исполнять свои депутатские полномочия, в том числе ведет приемы граждан в режиме ВКС.