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В Госдуму внесен проект поправок в закон о статусе сенаторов и депутатов

Ведомости

На рассмотрение нижней палаты парламента внесен законопроект, предусматривающий поправки в закон о статусе сенаторов и депутатов Федерального собрания РФ. Документ опубликован в думской электронной базе.

Авторы инициативы – группа депутатов и сенаторов от партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», в частности, секретарь генсовета «Единой России» и первый зампредседателя Совета Федерации Владимир Якушев.

Парламентарии предлагают изменить процедуру рассмотрения вопросов досрочного прекращения полномочий депутатов таким образом, чтобы основания для лишения мандата устанавливал орган, определенный регламентом Госдумы.

Также законопроект вводит обязанность для депутатов проводить встречи с избирателями не реже одного раза в месяц. Сейчас они должны это делать не реже одного раза в течение полугода.

Кроме того, документом вносится комплекс юридико-технических правок для приведения положений закона о статусе сенаторов и депутатов в соответствие с рядом других законов, в том числе от 20 марта 2025 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

В конце февраля Совет Госдумы поручил комиссии по вопросам депутатской этики рассмотреть установление основания для досрочного прекращения полномочий первого замглавы комитета по госстроительству и законодательству Юрия Напсо (ЛДПР). Решение принято в связи с его длительным отсутствием на заседаниях: в общей сложности он не был в Госдуме около двух лет, из которых более 200 дней – без уважительной причины, сообщалось на сайте нижней палаты. Сам Напсо в своем Telegram-канале заверил, что хотя и находится в Объединенных Арабских Эмиратах на лечении, продолжает исполнять свои депутатские полномочия, в том числе ведет приемы граждан в режиме ВКС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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