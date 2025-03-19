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Депутатам-прогульщикам дадут слово

Комиссия Госдумы по регламенту уточнила порядок применения штрафов за отсутствие на пленарках
Лилия Бирюкова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы подготовила порядок реализации норм регламента палаты, позволяющих штрафовать депутатов за отсутствие на пленарном заседании без уважительной причины на 1/9 его ежемесячной выплаты. Документ планируется утвердить на заседании комиссии 19 марта, рассказали «Ведомостям» два собеседника в комиссии. При этом один из них подчеркнул, что до сих пор в текущем созыве таких прогульщиков не было: «Это должно фиксироваться в том числе фракцией, которая подает соответствующее обращение в регламентную комиссию, но таких обращений не было».

В документе, который планируется к утверждению (есть в распоряжении «Ведомостей»), фиксируется текущий порядок взаимодействия комиссии с фракциями и аппаратом Думы. Информацию об отсутствующих на заседаниях регламентная комиссия получает от фракций, затем сверяет с данными электронной системы регистрации депутатов, по необходимости запрашивает думский аппарат о тех, кто находится в командировке, на больничном или в отпуске. Если есть основания полагать, что у депутата уважительных причин для отсутствия не было (среди них помимо вышеназванных выполнение поручений Госдумы и ее совета, исполнение гражданских обязанностей, предусмотренных законодательством РФ, рождение ребенка, регистрация брака, смерть близких родственников и «иные семейные обстоятельства, а также обстоятельства непреодолимой силы»), то комиссия запрашивает объяснение у фракции или самого депутата.

На заседание регламентной комиссии, где решается вопрос о применении денежной «ответственности», будет приглашен прогульщик и уполномоченный представитель его фракции. При этом их отсутствие не будет являться основанием для переноса рассмотрения вопроса. Согласно регламенту, информация о применении санкций к депутату будет размещаться на сайте Госдумы.

Претендент на выход

19 февраля комиссия по регламенту разместила на сайте Думы информацию о том, что приняла решение предложить Совету Госдумы поручить комиссии по вопросам депутатской этики рассмотреть вопрос установления основания для досрочного прекращения полномочий депутата Юрия Напсо (ЛДПР). «Начиная с апреля 2023 г. парламентарий периодически находился на больничных, а в дни между ними отсутствовал на работе. В общей сложности Юрий Напсо не был в стенах Государственной думы около двух лет, более 200 дней из них – без уважительной причины», – говорилось в сообщении. Поводом для такой инициативы стало обращение комитета по законодательству, где он является зампредом. Напсо в своем Telegram разместил объяснение в адрес Володина о том, что проходит длительное лечение (в ОАЭ), но, несмотря на это, работает в комитете, ведет приемы граждан и встречи с избирателями в «режиме ВКС и других форматах». Он подчеркнул, что между его отпусками и больничными «никогда не было промежутка 30 и более календарных дней», а назначения врача «несовместимы» с нахождением на работе и передвижениями на транспорте.

Размер текущих ежемесячных выплат рядовых депутатов равен примерно 450 000 руб., рассказали несколько депутатов (декларации о доходах и расходах парламентариев и иных лиц не публикуются с 2022 г.). Таким образом, один прогул обойдется примерно в 50 000 руб. Но, отмечает один из собеседников, при наличии формулировки «иные семейные обстоятельства» применение штрафных норм зависит от отношений конкретного депутата с руководством фракции и палаты.

Став спикером Госдумы еще VII созыва, Вячеслав Володин принялся активно бороться за дисциплину в зале пленарных заседаний. В 2016 г. в регламенте появилась норма об обязательном присутствии депутата и была введена финансовая ответственность за прогул. Изначально она составляла 1/6 зарплаты, однако в 2018 г. была снижена до 1/9, что объяснялось возросшим количеством заседаний за месяц (три вместо двух в неделю). Сейчас у депутатов количество пленарных дней в месяц зависит от ситуации и объема законодательного портфеля.

В случае неисполнения депутатом своих обязанностей в течение 30 и более календарных дней без уважительных причин (например, неявка на заседания Думы или комитета, в котором он состоит) он может быть по инициативе фракции или комитета лишен мандата. Впервые эта норма была реализована именно по инициативе комитетов применительно к депутатам Василию Власову (ЛДПР) и Вадиму Белоусову («Справедливая Россия»).

Для сенаторов такая норма не предусмотрена, как и штрафы за отсутствие. «В Совете Федерации нет сенаторов, которые отсутствуют на заседании без уважительной причины, поэтому нет и не планируется вводить подобные нормы», – поясняет председатель комитета верхней палаты по регламенту Вячеслав Тимченко.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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