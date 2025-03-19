Депутатам-прогульщикам дадут слово

Претендент на выход

19 февраля комиссия по регламенту разместила на сайте Думы информацию о том, что приняла решение предложить Совету Госдумы поручить комиссии по вопросам депутатской этики рассмотреть вопрос установления основания для досрочного прекращения полномочий депутата Юрия Напсо (ЛДПР). «Начиная с апреля 2023 г. парламентарий периодически находился на больничных, а в дни между ними отсутствовал на работе. В общей сложности Юрий Напсо не был в стенах Государственной думы около двух лет, более 200 дней из них – без уважительной причины», – говорилось в сообщении. Поводом для такой инициативы стало обращение комитета по законодательству, где он является зампредом. Напсо в своем Telegram разместил объяснение в адрес Володина о том, что проходит длительное лечение (в ОАЭ), но, несмотря на это, работает в комитете, ведет приемы граждан и встречи с избирателями в «режиме ВКС и других форматах». Он подчеркнул, что между его отпусками и больничными «никогда не было промежутка 30 и более календарных дней», а назначения врача «несовместимы» с нахождением на работе и передвижениями на транспорте.