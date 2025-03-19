Депутатам-прогульщикам дадут слово

Депутатам-прогульщикам дадут словоКомиссия Госдумы по регламенту уточнила порядок применения штрафов за отсутствие на пленарках
Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы подготовила порядок реализации норм регламента палаты, позволяющих штрафовать депутатов за отсутствие на пленарном заседании без уважительной причины на 1/9 его ежемесячной выплаты. Документ планируется утвердить на заседании комиссии 19 марта, рассказали «Ведомостям» два собеседника в комиссии. При этом один из них подчеркнул, что до сих пор в текущем созыве таких прогульщиков не было: «Это должно фиксироваться в том числе фракцией, которая подает соответствующее обращение в регламентную комиссию, но таких обращений не было».
В документе, который планируется к утверждению (есть в распоряжении «Ведомостей»), фиксируется текущий порядок взаимодействия комиссии с фракциями и аппаратом Думы. Информацию об отсутствующих на заседаниях регламентная комиссия получает от фракций, затем сверяет с данными электронной системы регистрации депутатов, по необходимости запрашивает думский аппарат о тех, кто находится в командировке, на больничном или в отпуске. Если есть основания полагать, что у депутата уважительных причин для отсутствия не было (среди них помимо вышеназванных выполнение поручений Госдумы и ее совета, исполнение гражданских обязанностей, предусмотренных законодательством РФ, рождение ребенка, регистрация брака, смерть близких родственников и «иные семейные обстоятельства, а также обстоятельства непреодолимой силы»), то комиссия запрашивает объяснение у фракции или самого депутата.
На заседание регламентной комиссии, где решается вопрос о применении денежной «ответственности», будет приглашен прогульщик и уполномоченный представитель его фракции. При этом их отсутствие не будет являться основанием для переноса рассмотрения вопроса. Согласно регламенту, информация о применении санкций к депутату будет размещаться на сайте Госдумы.
Претендент на выход
Размер текущих ежемесячных выплат рядовых депутатов равен примерно 450 000 руб., рассказали несколько депутатов (декларации о доходах и расходах парламентариев и иных лиц не публикуются с 2022 г.). Таким образом, один прогул обойдется примерно в 50 000 руб. Но, отмечает один из собеседников, при наличии формулировки «иные семейные обстоятельства» применение штрафных норм зависит от отношений конкретного депутата с руководством фракции и палаты.
Став спикером Госдумы еще VII созыва, Вячеслав Володин принялся активно бороться за дисциплину в зале пленарных заседаний. В 2016 г. в регламенте появилась норма об обязательном присутствии депутата и была введена финансовая ответственность за прогул. Изначально она составляла 1/6 зарплаты, однако в 2018 г. была снижена до 1/9, что объяснялось возросшим количеством заседаний за месяц (три вместо двух в неделю). Сейчас у депутатов количество пленарных дней в месяц зависит от ситуации и объема законодательного портфеля.
В случае неисполнения депутатом своих обязанностей в течение 30 и более календарных дней без уважительных причин (например, неявка на заседания Думы или комитета, в котором он состоит) он может быть по инициативе фракции или комитета лишен мандата. Впервые эта норма была реализована именно по инициативе комитетов применительно к депутатам Василию Власову (ЛДПР) и Вадиму Белоусову («Справедливая Россия»).
Для сенаторов такая норма не предусмотрена, как и штрафы за отсутствие. «В Совете Федерации нет сенаторов, которые отсутствуют на заседании без уважительной причины, поэтому нет и не планируется вводить подобные нормы», – поясняет председатель комитета верхней палаты по регламенту Вячеслав Тимченко.