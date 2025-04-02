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Ле Пен: Россия вернула Франции бумерангом ее урок демократии

Ведомости

Москва вернула Парижу бумерангом его урок демократии. Так лидер крайне правой французской партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен прокомментировала Le Parisien реакцию России на приговор суда, запрещающий ей избираться в органы власти на срок пять лет.

«Поставьте себя на место Кремля, которому <…> преподают уроки демократии утром, днем и вечером. Затем они говорят себе: есть способ послать бумеранг их морального урока прямо им в лицо. Для Кремля это, очевидно, способ поставить [президента Франции Эммануэля] Макрона в затруднительное положение», – сказала она.

Ле Пен также заявила, что намерена подать апелляцию на свой приговор в Европейский суд по правам человека и Конституционный совет.

«Я воспользуюсь всеми возможными способами апелляции. Я не позволю собой помыкать», – подчеркнула лидер RN.

31 марта суд Парижа признал Ле Пен виновной в нецелевом расходовании средств Европарламента. Она была лишена возможности избираться в органы власти в течение пяти лет, а также приговорена к четырем годам лишения свободы. Первые два года глава RN будет обязана носить электронный браслет, а оставшийся срок проведет под условным заключением. Ле Пен также обязали заплатить 100 000 евро штрафа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после вынесения Ле Пен обвинительного приговора заявил, что все больше и больше европейских столиц идет по пути попрания демократических норм. Официальный МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС отмечала, что приговор, вынесенный Ле Пен, демонстрирует «агонию либеральной демократии». Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что решение суда имеет политическую подоплеку и направлено на устранение сильного конкурента накануне президентских выборов 2027 г. во Франции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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