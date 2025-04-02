Ле Пен: Россия вернула Франции бумерангом ее урок демократии
Москва вернула Парижу бумерангом его урок демократии. Так лидер крайне правой французской партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен прокомментировала Le Parisien реакцию России на приговор суда, запрещающий ей избираться в органы власти на срок пять лет.
«Поставьте себя на место Кремля, которому <…> преподают уроки демократии утром, днем и вечером. Затем они говорят себе: есть способ послать бумеранг их морального урока прямо им в лицо. Для Кремля это, очевидно, способ поставить [президента Франции Эммануэля] Макрона в затруднительное положение», – сказала она.
Ле Пен также заявила, что намерена подать апелляцию на свой приговор в Европейский суд по правам человека и Конституционный совет.
«Я воспользуюсь всеми возможными способами апелляции. Я не позволю собой помыкать», – подчеркнула лидер RN.
31 марта суд Парижа признал Ле Пен виновной в нецелевом расходовании средств Европарламента. Она была лишена возможности избираться в органы власти в течение пяти лет, а также приговорена к четырем годам лишения свободы. Первые два года глава RN будет обязана носить электронный браслет, а оставшийся срок проведет под условным заключением. Ле Пен также обязали заплатить 100 000 евро штрафа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после вынесения Ле Пен обвинительного приговора заявил, что все больше и больше европейских столиц идет по пути попрания демократических норм. Официальный МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС отмечала, что приговор, вынесенный Ле Пен, демонстрирует «агонию либеральной демократии». Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что решение суда имеет политическую подоплеку и направлено на устранение сильного конкурента накануне президентских выборов 2027 г. во Франции.