Ле Пен: Россия вернула Франции бумерангом ее урок демократии

«Поставьте себя на место Кремля, которому <…> преподают уроки демократии утром, днем и вечером. Затем они говорят себе: есть способ послать бумеранг их морального урока прямо им в лицо. Для Кремля это, очевидно, способ поставить [президента Франции Эммануэля] Макрона в затруднительное положение», – сказала она.