Медведев связал приговор Ле Пен с попыткой устранить конкурента перед выборами

31 марта издание Le Figaro сообщило, что Ле Пен была приговорена к четырем годам лишения свободы и дисквалификации в избирательных правах на пять лет. Парижский суд признал ее виновной в растрате средств Европарламента. Виновными также признаны восемь депутатов Европарламента от «Национального объединения» и 12 парламентских помощников.