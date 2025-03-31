Медведев связал приговор Ле Пен с попыткой устранить конкурента перед выборами
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал приговор лидеру французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, заявив, что решение суда имеет политическую подоплеку и направлено на устранение сильного конкурента накануне президентских выборов 2027 г. во Франции. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице во «В контакте».
Медведев назвал процесс против Ле Пен «быстро состряпанным» и напомнил, что подобные примеры политической борьбы под прикрытием судебных решений мир уже наблюдал в других странах Европы, в частности в Румынии.
«Главный смысл этого быстро состряпанного решения – устранение лидера одной из крупнейших партий Франции», – написал он.
По его мнению, действия французских властей окончательно дискредитировали Пятую республику. «Народу этой страны, судя по всему, стоит подумать об учреждении Шестой республики», – добавил Медведев.
31 марта издание Le Figaro сообщило, что Ле Пен была приговорена к четырем годам лишения свободы и дисквалификации в избирательных правах на пять лет. Парижский суд признал ее виновной в растрате средств Европарламента. Виновными также признаны восемь депутатов Европарламента от «Национального объединения» и 12 парламентских помощников.
Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приговор Ле Пен, заявил, что наблюдения по европейским столицам говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса.