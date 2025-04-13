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Захарова осудила награждение в Италии автора репортажей из Курской области

Ведомости

Награждение в Италии корреспондента Стефании Баттистини за материалы из Курской области и с Украины – это «настоящая вакханалия» и грубое оскорбление памяти жертв итальянского фашизма и германского нацизма, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российский суд в октябре прошлого года заочно арестовал журналистов итальянского телеканала RAI Стефанию Баттистини и Симоне Трайни по делу о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Корреспонденты RAI, как сообщалось, одни из первых сделали репортаж из курского города Суджа после захода ВСУ в начале августа.

11 апреля в городе Фоссоли Баттистини получила премию Одоардо Фокерини «За свободу прессы 2025». По данным Захаровой, журналистку наградили за материалы с Украины и из Курской области.

Представитель МИДа отметила, что Баттистини с начала военной спецоперации регулярно снимала «исключительно пропагандистские материалы», а в августе 2024 г. вместе с украинскими военными она проникла в Суджу, где сняла ряд репортажей «в духе геббельсовских роликов Wochenschau»».

«Неужели в год 80-летия Великой Победы в Италии так и не найдется с десятка журналистов-антифашистов, которые написали бы о неонацизме на Украине? <...> Вся эта история – настоящая вакханалия, не что иное как грубое и непростительное оскорбление памяти жертв итальянского фашизма и германского нацизма, глумление над их идеалами, совершаемое буквально над их могилами», – написала Захарова.

В феврале Ленинский суд Курска заочно арестовал корреспондента швейцарского издательского холдинга СН Media Курта Пельду по делу о незаконном пересечении госграницы РФ. Журналист следовал с Украины в Суджанский район Курской области с целью съемки репортажа. ФСБ России также возбудила уголовные дела против журналистов Ника Уолша (CNN), Кэтрин Дисс и Флетчера Янга (австралийский телеканал АВС), и др. Им вменяется незаконное пересечение границы РФ.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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