Захарова осудила награждение в Италии автора репортажей из Курской области
Награждение в Италии корреспондента Стефании Баттистини за материалы из Курской области и с Украины – это «настоящая вакханалия» и грубое оскорбление памяти жертв итальянского фашизма и германского нацизма, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Российский суд в октябре прошлого года заочно арестовал журналистов итальянского телеканала RAI Стефанию Баттистини и Симоне Трайни по делу о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Корреспонденты RAI, как сообщалось, одни из первых сделали репортаж из курского города Суджа после захода ВСУ в начале августа.
11 апреля в городе Фоссоли Баттистини получила премию Одоардо Фокерини «За свободу прессы 2025». По данным Захаровой, журналистку наградили за материалы с Украины и из Курской области.
Представитель МИДа отметила, что Баттистини с начала военной спецоперации регулярно снимала «исключительно пропагандистские материалы», а в августе 2024 г. вместе с украинскими военными она проникла в Суджу, где сняла ряд репортажей «в духе геббельсовских роликов Wochenschau»».
«Неужели в год 80-летия Великой Победы в Италии так и не найдется с десятка журналистов-антифашистов, которые написали бы о неонацизме на Украине? <...> Вся эта история – настоящая вакханалия, не что иное как грубое и непростительное оскорбление памяти жертв итальянского фашизма и германского нацизма, глумление над их идеалами, совершаемое буквально над их могилами», – написала Захарова.
В феврале Ленинский суд Курска заочно арестовал корреспондента швейцарского издательского холдинга СН Media Курта Пельду по делу о незаконном пересечении госграницы РФ. Журналист следовал с Украины в Суджанский район Курской области с целью съемки репортажа. ФСБ России также возбудила уголовные дела против журналистов Ника Уолша (CNN), Кэтрин Дисс и Флетчера Янга (австралийский телеканал АВС), и др. Им вменяется незаконное пересечение границы РФ.