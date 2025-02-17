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Журналист из Швейцарии заочно арестован из-за незаконного пересечения границы РФ

Ведомости

Ленинский суд Курска заочно арестовал корреспондента швейцарского издательского холдинга СН Media Курта Пельду по делу о незаконном пересечении госграницы РФ. Журналист следовал с Украины в Суджанский район Курской области с целью съемки репортажа. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы судебной системы региона.

Корреспонденту заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ), он объявлен в международный розыск. С ходатайством о его заочном аресте выступило пограничное управление ФСБ России по Курской области.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания Курта Пельда на территории РФ или с момента экстрадиции. Судебный акт может быть обжалован», – говорится в сообщении пресс-службы.

В октябре прошлого года ФСБ России объявила о возбуждении уголовных дел в отношении Пельды, а также журналиста телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент. По данным ведомства, представители СМИ незаконно пересекли государственную границу РФ в Курской области. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили госграницу РФ и вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В регионе был объявлен режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. После вторжения ВСУ на территорию Курской области начали приезжать представители иностранных СМИ. ФСБ России возбудила уголовные дела против журналистов Ника Уолша (CNN), Кэтрин Дисс и Флетчера Янга (австралийский телеканал АВС), итальянских сотрудников телеканала RAI Стефании Баттистини и Симона Трайни и др. Им вменяется незаконное пересечение границы РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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