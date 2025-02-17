Журналист из Швейцарии заочно арестован из-за незаконного пересечения границы РФ
Ленинский суд Курска заочно арестовал корреспондента швейцарского издательского холдинга СН Media Курта Пельду по делу о незаконном пересечении госграницы РФ. Журналист следовал с Украины в Суджанский район Курской области с целью съемки репортажа. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы судебной системы региона.
Корреспонденту заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ), он объявлен в международный розыск. С ходатайством о его заочном аресте выступило пограничное управление ФСБ России по Курской области.
«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания Курта Пельда на территории РФ или с момента экстрадиции. Судебный акт может быть обжалован», – говорится в сообщении пресс-службы.
В октябре прошлого года ФСБ России объявила о возбуждении уголовных дел в отношении Пельды, а также журналиста телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент. По данным ведомства, представители СМИ незаконно пересекли государственную границу РФ в Курской области. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили госграницу РФ и вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В регионе был объявлен режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. После вторжения ВСУ на территорию Курской области начали приезжать представители иностранных СМИ. ФСБ России возбудила уголовные дела против журналистов Ника Уолша (CNN), Кэтрин Дисс и Флетчера Янга (австралийский телеканал АВС), итальянских сотрудников телеканала RAI Стефании Баттистини и Симона Трайни и др. Им вменяется незаконное пересечение границы РФ.