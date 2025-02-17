Журналист из Швейцарии заочно арестован из-за незаконного пересечения границы РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили госграницу РФ и вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В регионе был объявлен режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. После вторжения ВСУ на территорию Курской области начали приезжать представители иностранных СМИ. ФСБ России возбудила уголовные дела против журналистов Ника Уолша (CNN), Кэтрин Дисс и Флетчера Янга (австралийский телеканал АВС), итальянских сотрудников телеканала RAI Стефании Баттистини и Симона Трайни и др. Им вменяется незаконное пересечение границы РФ.