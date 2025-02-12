СК возбудил дело против испанского журналиста за въезд в Курскую область

6 февраля суд Ленинского района Курска заочно арестовал двух американских журналистов – Янга Флетчера и Катрин Дисс. Их тоже обвинили в незаконном пересечении границы РФ. Сейчас журналисты объявлены в федеральный, межгосударственный и международный розыск.