СК возбудил дело против испанского журналиста за въезд в Курскую область
Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в отношении журналиста испанского издания El Mundo Альберто Рохаса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудника иностранного СМИ подозревают в незаконном пересечении госграницы в Курской области. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.
По версии следствия, Рохас вместе с военными вооруженных формирований Украины в феврале 2025 г. незаконно пересек границу РФ. Он находился в Суджанском районе Курской области.
Следователи устанавливают местонахождение подозреваемого. В процессе расследования будет дана оценка его действиям с точки зрения уголовного права.
О незаконном пересечении испанским журналистом границы стало известно из его публикации – Рохас взял интервью у вторгшихся в Курскую область украинских боевиков.
6 февраля суд Ленинского района Курска заочно арестовал двух американских журналистов – Янга Флетчера и Катрин Дисс. Их тоже обвинили в незаконном пересечении границы РФ. Сейчас журналисты объявлены в федеральный, межгосударственный и международный розыск.