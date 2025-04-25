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Самолет Уиткоффа приземлился в Москве

Спецпосланник Трампа может встретиться с президентом Путиным
Ведомости

Частный самолет Bombardier Global 7500, в котором может находиться спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, приземлился в московском аэропорту «Внуково». Это следует из данных сервиса Flightradar 24.

Axios писал, что Уиткофф может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 25 апреля. Это станет четвертым визитом спецпосланника американского лидера Дональда Трампа в Россию за последние три месяца.

О планах Уиткоффа посетить Москву говорил помощник президента РФ Юрий Ушаков 22 апреля. При этом российские власти не раскрывали дату визита спецпосланника и его встречи с Путиным.

New York Post со ссылкой на источники в администрации президента США писала, что Трамп может представить свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине до конца недели. Издание сообщало, что план может включать размещение европейских миротворцев на территории Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва считает неприемлемым размещение миротворческих воинских контингентов на территории Украины. По его версии, это несет в себе критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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