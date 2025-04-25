Самолет Уиткоффа приземлился в Москве

Самолет Уиткоффа приземлился в МосквеСпецпосланник Трампа может встретиться с президентом Путиным
Частный самолет Bombardier Global 7500, в котором может находиться спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, приземлился в московском аэропорту «Внуково». Это следует из данных сервиса Flightradar 24.
Axios писал, что Уиткофф может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 25 апреля. Это станет четвертым визитом спецпосланника американского лидера Дональда Трампа в Россию за последние три месяца.
О планах Уиткоффа посетить Москву говорил помощник президента РФ Юрий Ушаков 22 апреля. При этом российские власти не раскрывали дату визита спецпосланника и его встречи с Путиным.
New York Post со ссылкой на источники в администрации президента США писала, что Трамп может представить свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине до конца недели. Издание сообщало, что план может включать размещение европейских миротворцев на территории Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва считает неприемлемым размещение миротворческих воинских контингентов на территории Украины. По его версии, это несет в себе критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности.