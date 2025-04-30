Захарова назвала бандитизмом угрозы ЕК Вучичу за планы посетить Москву 9 мая
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала бандитизмом и шантажом угрозы Еврокомиссии президенту Сербии Александру Вучичу за планируемый визит в Москву 9 мая по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
«Что это за «черные метки», которые Запад раздает в виде неких предупреждений? Так действовали пираты, так действует мафия, так действуют шантажисты и преступники, так действуют террористические ячейки», – заявила дипломат в своем Telegram-канале.
Захарова задалась вопросом, отказались ли в Еврокомиссии от демократии. По ее мнению, если там уважают демократию, то должны уважать и результаты демократического, народного волеизъявления и не прибегать к диктатуре.
30 апреля представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что присутствие Вучича на параде Победы в Москве будет иметь последствия для переговоров по вступлению Сербии в Евросоюз. Предупреждение об этом сербскому руководству передала европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос во время визита в страну.
17 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Вучич подтвердил свое намерение присутствовать на параде в Москве 9 мая. Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин уточнял, что в рамках ожидаемого визита сербского лидера запланированы его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.