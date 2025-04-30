Захарова назвала бандитизмом угрозы ЕК Вучичу за планы посетить Москву 9 мая

30 апреля представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что присутствие Вучича на параде Победы в Москве будет иметь последствия для переговоров по вступлению Сербии в Евросоюз. Предупреждение об этом сербскому руководству передала европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос во время визита в страну.