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Захарова назвала бандитизмом угрозы ЕК Вучичу за планы посетить Москву 9 мая

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала бандитизмом и шантажом угрозы Еврокомиссии президенту Сербии Александру Вучичу за планируемый визит в Москву 9 мая по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Что это за «черные метки», которые Запад раздает в виде неких предупреждений? Так действовали пираты, так действует мафия, так действуют шантажисты и преступники, так действуют террористические ячейки», – заявила дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова задалась вопросом, отказались ли в Еврокомиссии от демократии. По ее мнению, если там уважают демократию, то должны уважать и результаты демократического, народного волеизъявления и не прибегать к диктатуре.

30 апреля представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что присутствие Вучича на параде Победы в Москве будет иметь последствия для переговоров по вступлению Сербии в Евросоюз. Предупреждение об этом сербскому руководству передала европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос во время визита в страну.

17 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Вучич подтвердил свое намерение присутствовать на параде в Москве 9 мая. Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин уточнял, что в рамках ожидаемого визита сербского лидера запланированы его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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